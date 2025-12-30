Acasă » Știri » Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 9 + 13 = 19, mutând un singur chibrit

De: Anca Chihaie 30/12/2025 | 08:40
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!  

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test IQ

Testul de inteligență de astăzi te provoacă să își pui mintea la contribuție. Trebuie să rezolvi ecuația de mai sus, însă ai voie să muți un singur băț de chibrit. Este vorba despre o operație matematică de bază, dar care ar putea să te pună în dificultate. Acest tip de provocări sunt excelente pentru a te ajuta să îți testezi abilitățile de observație, memoria și cunoștințele matematice.

REZOLVARE:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test de inteligență | Identificați singura literă O ascunsă printre Q-uri, în cel mult 15 secunde

Test de inteligență | Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni răspunde corect

