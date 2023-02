Theo Rose a dezvăluit care este, de fapt, numele ales pentru copilul ei: „Pe Anghel îl ia cu leșin”

Zilele acestea, Theo Rose a fost invitată la radio, unde a cântat noua melodie cu Rareș Mariș. Cu această ocazie, vedeta de la PRO TV a dezvăluit care este, de fapt, numele ales pentru cel mic. Jurata de la „Vocea României” îl va face pe Anghel Damian tătic în doar patru luni.

Theo Rose și Anghel Damian trăiesc, de aproape un an, o poveste de iubire deosebită. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”, unde ea și-a făcut debutul în actorie, sub atenta coordonare a lui Anghel, regizorul producției. Relația lor pare să meargă destul de bine, din moment ce în vară vor avea un băiețel.

Ce nume au ales Theo Rose și Anghel Damian pentru copilul lor

În cadrul unei intervenții la radio, unde a cântat noua piesă cu Rareș Maris, prezentatoarea de la „Vocea României” a spus că numele celui mic va fi Sasha Ioan! Mai mult de atât, vedeta de la PRO TV a mărturisit faptul că Anghel Damian este atât de entuziasmat de sarcina vedetei, încât mai are puțin să leșine când îl vede pe fiul său la controalele ginecologice.

„Mai avem 4 luni. Mult a fost, puțin a mai rămas. Mă simt ok. Nu am făcut nimic, ne apucăm peste o lună. Nu mă grăbesc. Îl aștept și pe bebeluș să zică ce părere are. Vă spun, că nu am secrete: Sasha Ioan. E greu de trăit, adică nu-i ușor să fii femeie gravidă.

Te gândești și după naștere, dacă o să fii o mamă potrivită, dacă o să îl iubești suficient de mult, dacă o să fii bună, cum o să te descurci, ce o să învețe el de la tine. Nu mai zic. Mă apucă tot felul de gânduri. Anghel mai mult decât mine. Pe Anghel îl ia cu leșin, pe el îl ia inima la fiecare control, la fiecare atenționare din partea medicului. Că apar tot felul de situații neprevăzute”, a spus Theo Rose la PRO FM.

