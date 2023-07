Theo Rose a fost primită cu urale la Penitenciarul Rahova! Cum a ajuns artista să fie aclamată de către deținuți: „Se auzeau chestii ciudate”

În urmă cu mai bine de o lună, Theo Rose a devenit mămică pentru prima oară. Aceasta a adus pe lume un băiețele perfect sănătos, însă de concediu de maternitate nici nu a fost vorba. La scurt timp după naștere, artista s-a întors la treabă, iar recent a ajuns chiar și la Penitenciarul Rahova, unde a fost foarte bine primită.

Deși nu a trecut mult timp de când a născut, Theo Rose a revenit pe platourile de filmare. Artista a reintrat în pielea personajului Vera, pe care îl interpretează în serialul Clanul. De această dată, cântăreața a ajuns datorită filmărilor la Penitenciarul Rahova și le-a povestit fanilor din mediul online cum a fost întreaga experiență.

Thoe Rose: „Strigau băieții, deținuții, de la geamuri”

Theo Rose le-a mărturisit internauților că experiența din penitenciar a fost una inedită pentru ea. Deși se aștepta la tot ce este mai rău, artista a avut parte de o surpriză de proporții. Se pare că mulți dintre deținuți îi sunt fani și au întâmpinat-o cu urale.

Deși a avut parte de o primire frumoasă, Theo Rose a recunoscut că a văzut în penitenciar și câteva zone în care lucrurile nu erau prea roz, iar uralele au fost înlocuite de jigniri și blesteme.

„O să râdeți, dar am avut surpriza ca la penitenciar la Rahova să fiu foarte frumos primită. Strigau băieții, deținuții, de la geamuri: «The Rose, te iubim! Să-ți trăiască băiețelul! Salută-l pe Anghel acasă. Ce mai faci? Ești cea mai tare!» Și am stat cu ei de vorbă pe la geamuri. Nici nu vedeam de unde vorbesc că au gratiile alea. Dar băieții cu care am vorbit eu, foarte cu bun simț.

Toți suntem speriați de penitenciar. Avem impresia când ajungem acolo, că ajungem într-o junglă. Într-adevăr, erau aripi de unde se auzeau chestii ciudate și înjurături și blesteme și toate cele. Dar locul unde am filmat noi a fost super ok și chiar m-am distrat cu băieții”, a spus Theo Rose.

Theo Rose, o mămică ocupată

Deși experiența din penitenciar i-a plăcut lui Theo Rose, artista le-a spus fanilor ei că filmările au durat destul de mult. Mai bine de 12 ore a petrecut pe set și trebuie să o ia de la capăt. Deși și-ar dori să stea numai lângă fiul său, cântăreața este implicată în multe proiecte, iar timpul liber este aproape inexistent.

Așa că, în această perioadă, momentele pe care le petrece alături de fiul ei sunt destul de puține, fapt ce o supără pe proaspăta mămică.

„Sper că ați avut o duminică liniștită. Eu, de la 8 dimineața am filmat pentru Clanul la Penitenciarul Rahova. Abia acum am terminat. Au trecut, deci, 12 ore, a fost extraordinar. Și mi-a sărit și somnul fix acum când mă duc acasă. Dar e bine.

Când mă duc mai stau și eu cu băiatul meu. Și mâine e din nou zi de filmare, nu la(…), ci la(…). O să mă mai întâlnesc cu copilul meu când o avea 18 ani. La emisiunea aia unde cheamă părinții ăia care sunt plecați în străinătate”, a mai spus Theo Rose.