Theo Rose, reacție furibundă pe TikTok. Iubita lui Anghel Damian a răbufnit: ”Atât îți trebuie”

Postura de mamă pare să-i priască lui Theo Rose, însă, ca aproape în orice situație, tinerele mămici se confruntă cu anumite probleme. De data aceasta, una dintre nemulțumirile artistei a înfuriat-o teribil. Iubita lui Anghel Damian s-a revoltat pe rețelele de socializare!

În stilul caracteristic, Theo Rose a reușit să-și amuze urmăritorii de pe rețelele de socializare. Dacă până acum postările sale din mediul online erau cu și despre viața profesională, de data aceasta, în prim plan, a fost micuțul Sasha. Artista s-a ”enervat” la culme atunci când a stat și a analizat cu atenție versurile unei melodii pentru copii.

Theo Rose, nemulțumită de cântecele pentru copii

Timpul pe care Theo Rose îl petrece alături de bebelușul ei pare să fie din ce în ce mai constructiv, atenția la detalii s-a îmbunătățit, iar urechea muzicală o ajută și mai mult în a analiza și a descoperi neregulile din versurile melodiilor. De data aceasta, în atenția interpretei a fost un cântecel pentru copii, ce i-a provocat o uriașă nemulțumire. Cu un simț al umorului foarte dezvoltat, mai în glumă, mai în serios, artista i-a atras atenția fiului său și chiar și-a propus să compună variantă reinventată a cântecului.

„E melodia asta cu cei 5 bobocei de rață au plecat pe lac la joacă la scăldat când rața mamă strigă mac, mac, mac, 4 boboci de rață au ascultat și după îi numără, 1, 2, 3, 4 și după 4 bobocei de rață au plecat pe lac la joacă la scăldat și când îi strigă mama mac mai sunt 3 și după 2, și după 1 și după niciunul nu-i mai răspunde lu` mă-sa. Eu ce am zis, or fi murit puii, s-or fi înecat în lac la scăldat la joacă, zic ce or fi făcut?! Când colo, ce credeți?! Vine rățoiul acasă și el când strigă mac, mac, mac, cei 5 boboci de rață au ascultat și au venit că i-a strigat ta-su, mă-sa ce?! Mă-sa o tută cum ar veni. Mă uit la el așa (n.r- la fiul ei, Sasha) și îi zic: >. Cum ar venit să asculți de tac-tu, de mă-ta nu. Ia uitați-vă, nu mi-a convenit cu melodia asta. O să fac eu o variantă.”, a spus Theo Rose pe TikTok.

Theo Rose, discuție aprinsă cu fiul ei

Așa cum spuneam, Theo Rose dă dovadă de multă imaginație și un remarcabil simț al umorului, internauții fiind obișnuiți cu postările pline de umor de pe conturile de socializare ale acesteia. Cea mai recentă ”discuție” cu fiul ei a avut loc pe Instagram, acolo unde artista i-a vorbit despre viață, dragoste și relații. Internauții s-au amuzat copios.

„E prea devreme, mamă, să-mi faci tu mie probleme cu fetele, să mă trezesc cu părinții la poartă! Te rog eu frumos, nu te certa cu mine și ascultă-mă când îți spun. N-avem voie de acum cu fete, mamă, că-mi faci probleme. Sunt mici fetele! Lasă-le să plece de lângă căruțul tău, nu le mai ține legate de căruț! Cu fata aia blondă cu părul ondulat, cu aia să nu te mai prind! Ai înțeles? Că aia prea îi place de tine așa. Băi, ascultă-mă, măi, că nu e așa cu dragostea asta, Sasha! Când are drăgan așa de tine, e periculos! Băi, băiatule! Eu nu-ți zic de două ori! Ai înțeles? Cu aia blondă cu părul ondulat, cârlionțată, să nu te mai prind! Doamne ferește! Mamă, ai 3 luni, mamă! Te-ai zăpăcit? Băi, băiatule, revino-ți un pic, că mă și enervez acum!”, i-a spus Theo Rose fiului ei, în filmulețele postate pe pagina sa de Instagram.