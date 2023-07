Theo Rose și Anghel Damian și-au botezat fiul în secret?! Detaliile care au pus lumea pe jar

În urmă cu mai bine de o lună, în data de 14 iunie, Theo Rose a devenit mamă pentru prima oară. Artista a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar, de atunci, viața ei s-a schimbat radical. Rolul de părinte o prinde pe cântăreață, iar, recent, vedeta i-a pus pe toți pe jar. În mediul online au apărut câteva imagini ce i-au făcut pe mulți să creadă că artista și-a botezat fiul.

Recent, Theo Rose și-a pus fanii din mediul online pe jar. Cântăreața a postat pe rețelele sociale o fotografie cu piciorușele micuțului Sasha Ioan, încălțat cu o pereche de botoșei personalizați cu numele său. Mai mult, la scurt timp, sora artistei și, totodată, nașa micuțului a postat și ea o fotografie în care apare îmbrăcată într-o rochie elegantă și își ține nepotul în brațe.

Aceste aspecte, dar și faptul că în mod tradițional bebelușul se botează la 40 de zile de la naștere, i-au dus pe internauți cu gândul la faptul că în familia lui Theo Rose a avut loc marele eveniment. Mulți au fost cei care au crezut că micuțul Sasha Ioan a fost botezat, iar părinții și-au dorit să facă totul departe de ochii curioșilor. Până acum, vedeta Pro TV nu a confirmat, dar nici nu a infirmat presupozițiile celor din mediul online. Rămâne de văzut dacă într-adevăr Theo Rose și Anghel Damian și-au botezat fiul în mare secret.

Theo Rose, o mămică norocoasă

Majoritatea femeilor se confruntă după naștere cu problema kilogramelor în plus rămase, însă nu este și cazul lui Theo Rose. Se pare că vedeta este o mămică norocoasă, iar după ce și-a adus pe lume băiețelul a scăpat imediat de aproape toate kilogramele pe care le-a acumulat în timpul sarcinii. Artista a plecat de la 45 de kilograme, iar pe parcursul a celor nouă luni a acumulat 15 kilograme în plus.

Însă, cântăreața nu s-a speriat de ce arăta cântarul și chiar spera ca după naștere să rămână la 55 de kilograme și să nu mai slăbească. Însă, după ce a născut, Theo Rose a scăpat imediat de 10 kilograme, iar apoi a mai pierdut câteva, ajungând la 50 de kilograme.

„Cred ca la cezariană, pe masa de operație, am scapăt de 10 kilograme instant. De unde rugăciunile mele erau să rămân cu 55 de kilograme, de la 62 am rămas mai apoi cu 50 în cap!

Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație am simțit o mâncărime puternică și am așa o pată de vergeturi pe un picior. Nu mă deranjează, nu am nici o problemă, dar de celulită vreau să scap!”, a declarat Theo Rose.

