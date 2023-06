Theo Rose și micuțul Sasha, surpriză de proporții! Ce le-a pregătit familia celor doi? Anghel Damian  a fost complice: „Uitați cum m-au așteptat”

În urmă cu doar șase zile, Theo Rose a devenit mamă pentru prima oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care a primit nota zece din partea medicilor. În weekend, micuțul Sasha și mămica lui au fost externați și s-au putut bucura de primele zile petrecute acasă. După ce s-au acomodat unul cu altul, Theo Rose a decis să își ducă fiul în vizită la bunici. Așa că l-a luat de mână pe Anghel Damian, s-au urcat în mașină, iar când a ajuns în casa părintească, artista a avut parte de o surpriză de proporții.

Theo Rose s-a bucurat de primele momente petrecute alături de fiul ei. Pentru că s-a recuperat complet după naștere, cântăreața a decis că este momentul ca și bunicii să îl cunoască pe noul membru al familiei. Așa că, și-a luat copilul și iubitul, și au pornit spre casa părinților ei. Însă, partenera lui Anghel Damian habar nu avea ce i se pregătise.

Atunci când a ajuns în casa părintească, Theo Rose și micuțul Sasha au avut parte de o surpriză de proporții. Nașa bebelușului, sora lui Theo, le-a pregătit o petrecere în toată regula. A adunat în secret familia, a decorat casa, a pregătit tortul de sărbătoare și distracția a pornit. Evenimentul a fost organizat în cinstea copilului și a fost modul lor de a îi ura bun venit.

La toate acestea, complice a fost Anghel Damian, care a avut misiunea de a o ține pe Theo Rose ocupată, pentru ca ea să nu bănuiască nimic. Artista a fost extrem de surprinsă când a văzut ce i-a pregătit familia și s-a arătat vizibil emoționată.

Theo Rose: Să vă arăt cum m-au așteptat acasă, la țară, ai mei. Asta e doar aici, jos, mi-au pregătit și sus cameră. Ce frumos! Mi-au făcut niște prieteni de aici din zonă, care se ocupă cu aranjamente pentru evenimente. Foarte frumos! Și uitați cum m-au așteptat, oameni buni. Doamne, mă așteaptă de la două și eu mi-am făcut treaba. Băi Sashi, băi, uite cum te așteaptă lumea. Băi tati, uite!

Anghel Damian: Eu știam oarecum.

Theo Rose: Ce știai?

Anghel Damian: Știam că s-a adunat lumea.

Theo Rose: Serios?

Anghel Damian: Da!

Theo Rose: Și tu (n.r. tatăl ei) știai?

Tatăl lui Theo Rose: Bineînțeles, dar am tăcut!

Sora lui Theo Rose: Haideți să mâncăm tortul!

„Prima dimineață acasă”

În dimineața zilei de 14 iunie 2023, Theo Rose și-a adus fiul pe lume. După trei zile petrecute în clinica privată, în atenția medicilor, artista și micuțul Sasha Ioan au fost externați. Recent, partenera lui Anghel Damian a împărtășit cu fanii din mediul online primele impresii din postura de mamă. Cântăreața a declarat că bebelușul este foarte cuminte, însă, ea are o stare dubioasă și, încă, nu a apucat să asimileze tot i s-a întâmplat în ultima perioadă.

„Am o stare așa de zici că sunt beată, zici că sunt pe altă planetă. Nu-mi revin, nu-mi dau seama că e adevărat! Am ieșit pe balcon, e prima dimineață acasă, a fost o noapte foarte frumoasă, mă înțeleg cu copilul ăsta ceva extraordinar, nu știu cum să vă explic. Eu treaba asta cu mamele… o iubesc mai mult pe mama parcă, nu știu… e ceva.

Eu de când am aflat că sunt însărcinată am început să scriu într-un jurnal. Mă rog, vreau să îl dau lui Sasha când o să fie mare, mai adolescent, cu mintea în mai multe părți așa. L-am băgat la somn, i-am dat să mănânce și nu am vrut să ratez, trebuie să-i povestesc cum a fost pentru mine experiența cu nașterea, când l-am văzut prima dată”, a spus Theo Rose.

