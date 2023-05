Theodor Andrei va reprezenta altă țară în anii următori la Eurovision! Declarații fără precedent după „dezamăgirea românească”

Reprezentantul României la Eurovision din acest an vine cu o nouă bombă. Se pare că Theodor Andrei nu s-a lăsat descurajat de rezultatul pe care l-a avut la concursul muzical, ci chiar a fost ambiționat și are de gând să participe, din nou. Însă, de această dată artistul nu mai vrea să reprezinte țara noastră, ci se va orienta spre o alta din Europa.

Prestația României din acesta an de la Eurovision a fost cea mai slabă din istorie. Pe lângă faptul că Theodor Andrei a ratat finala, melodia „D.G.T. (Off and on)” nu a primit niciun punct în semifinală. Aceste lucruri i-au făcut pe mulți dintre români să îl critice aspru pe artist. Tânărului i s-au aruncat cuvinte grele și a fost denumit „dezamăgirea românească”. Întreaga vină a fost pusă pe seama lui, gurile rele ne ținând cont că în spatele momentului de pe scena Eurovision a stat o echipă întreagă, nu doar cântărețul de 19 ani.

Însă toate aceste critici nu l-au dărâmat pe Theodor Andrei, ci chiar l-au ambiționat. Recent, mama acestuia, care îi este și impresar, a declarat că fiul ei o să mai apară pe scena Eurovision. Se pare că artistul se gândește să participe din nou la concursul muzical, însă reprezentând o altă țară din Europa.

„Cine îl crede înfrânt pe Theodor se înșală foarte tare. Nu m-ar mira să scornească o nouă prezență la Eurovision, așa cum îl știm. Gestionează bine eșecurile și are puterea de a trece peste ele așa cum puțini dintre noi știm să facem asta. Nu știu însă dacă va mai candida pentru România. Nu ne-ar mira să încerce o soluție cu totul aparte și să concureze pentru o altă țară europeană!”, a declarat Simona Andrei, potrivit impact.ro.

Theodor Andrei, apreciat de către străini

Cel mai probabil ideea de a participa la Eurovision ca reprezentant al unei alte țări europene i-a venit lui Theodor Andrei după ce a văzut că străinii l-au apreciat mult mai multă decât au făcut-o mulți dintre români. Recent, în cadrul unei emisiuni de televiziune, artistul declara că susținerea venită din partea celor din alte țări „a fost copleșitoare” și mult mai mare decât cea a conaționalilor săi.

„Voturi au fost, numai că algoritmul prin care se calculează rămâne nedeslușit. Nu pot să-mi explic asta. Știu că românii din diaspora ne-au votat, au fost foarte, foarte mulți fani străini care ne-au susținut foarte mult. Susținerea din partea străinilor a fost copleșitoare, cumva mai mare decât cel din țară.

Dacă stau să mă gândesc matur și retrospectiv, există și părți pozitive, și părți negative. Plusul a fost că a fost mediatizată treaba că Theodor Andrei este cea mai bună voce masculină de la Eurovision 2023, că dincolo de piesă, prezența mea a fost plăcută, am dat interviuri pentru toate țările, am dat aceste mesaje de anti-bullying, de dragoste”, a declarat Theodor Andrei, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

