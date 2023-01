Ți se rupe sufletul! Ce îi spune zilnic Iris, fiica regretatului Nosfe, mamei sale: ”Se exprimă cum știe și cum poate”

Decesul lui Nosfe a lăsat multă durere în urmă. Cei care l-au cunoscut nici acum nu și-au revenit din șoc și îi simt lipsa din ce în ce mai tare. Soția regretatului artist suferă enorm, iar micuța celor doi încă nu poate realiza ce i se întâmplă. Pe rețelele de socializare, Mădălina Crețan a dezvăluit cum se simte micuța Iris de când regretatul cântăreț a murit.

Atunci când are timp liber, Mădălina Crețan obișnuiește să vorbească cu prietenii săi virtuali. Soția lui Nosfe le răspunde curiozităților pe care le au și le povestește prin ce schimbări trece în ceea ce privește viața sa personală.

Recent, bruneta a vorbit despre cum se simte Iris de când tatăl ei a murit.

NU RATA: MĂDĂLINA CREȚAN, ASPRU JUDECATĂ DE FANII LUI NOSFE. CARE A FOST MOTIVUL

Întrebată de un fan ce mai face Iris, Mădălina Crețan a mărturisit că știe că fiica ei se va face bine, după această tragedie prin care a trecut, însă are nevoie de timp. De asemenea a mai precizat că micuța Iris are toată susținerea de care are nevoie.

Alături de mesaj, bruneta a publicat și o fotografie cu un desen făcut de micuța Iris: „Mi-e dor de tati”.

„Dar cred, simt și sper că o să fie bine, pentru că e puternică, deșteaptă și primește ajutorul de care are nevoie. Îi este dor de tati zilnic și își exprimă acest sentiment cum știe și cum poate la vârsta asta”, a scris soția regretatului artist pe InstaStory.

Într-un interviu acordat recent, văduva fondatorului trupei Șatra BENZ, a vorbit și despre modul în care a reacționat Iris, fetița lor de numai 7 ani, când a aflat că tatăl ei a murit.

„Iris este exagerat de sensibilă, așa a fost de foarte mică. A fost foarte greu în primele două săptămâni, a avut o regresie de vârstă. Îl exclusese pe Darius complet din absolut toate amintirile ei. A fost cumva felul ei de a se apăra, doar că, din păcate, așa cum am învățat acum, mergând la psiholog, durerea trebuie trăită, trebuie să trecem prin ea, nu să sărim, pentru că altfel rămâne ceva acolo nerezolvat”, a spus Mădălina Crețan, soția lui Nosfe, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

Mădălina Crețan, despre semnele pe care le primește de la Nosfe

Soția regretatului rapper susține că o prietenă foarte apropiată i-a spus că îl visează pe Nosfe, încercând să comunice cu Mădălina prin intermediul ei.

„Chiar vorbeam, râdeam cu o prietenă de-ale mele că în momentul de faţă ea îl visează încercând să comunice cu mine, la ea se duce în vis să-i transmită lucruri pentru mine, eu îl visez vizavi de prietenii lui şi de alţi oameni, dar nu legat de mine. Spre exemplu, l-am visat într-una din seri spunându-i lui Luca că îl iubeşte, Luca e producătorul de la Şatra Benz. Într-o altă seară l-am visat că a fost cu unul dintre DJ şi prietenii lui la Kiss Fm, într-un moment în care a pus muzică, dar nimic legat de noi. Recunosc, că în momentul de faţă mă agăţ de aceste lucruri foarte mult”, a mărturisit Mădălina Crețan, citat de Click.ro!