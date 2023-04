Ți se rupe sufletul! Povestea emoționantă a ieșeanului care își caută fiul dispărut: ”Parcă a intrat în pământ”

Poveste bătrânului a impresionat o întreagă comunitate. De câteva luni, ieșeanul își caută fiul care a dispărut fără urmă. Bărbatul în vârstă de 43 de ani a plecat să muncească în alt județ și de atunci nu se mai știe nimic de el.

”Nu știu ce să mai fac, unde să mai cer ajutor și la cine să apelez, parcă a intrat în pământ”, spune Gheorghe Alexandru, ieșeanul care încearcă să afle și cel mai mic detaliu despre fiul lui. Dumitru a dispărut fără urmă, în urmă cu 3 luni.

Dumitru a dispărut la finalul lunii ianuarie

La sfârșitul lunii ianuarie, în căutarea unui trai mai bun, Dumitru a plecat să muncească în județul Galați, însă de atunci nimeni nu mai știe nimic de el. În disperarea de a afla ceva, ieșeanul a anunțat poliția, a mers chiar și la locul unde muncea, însă fără niciun rezultat.

„Nu știu ce să mă mai fac, am umblat peste tot ca să îl găsesc și nimic. Am vorbit cu el la telefon atunci, mai avea probleme cu băutura, când bea are anumite reacții, parcă nu mai este el. O bună perioadă nu a mai băut nimic, însă am aflat că începuse iar prin ianuarie.

Am fost și la poliție, am fost la Matca, unde muncea, nimeni nu știe nimic, de parcă ar fi intrat în pământ. Eu mă gândesc acum să nu fi pățit ceva sau, mai rău, să fi fost omorât. Mă tem să nu îl găsesc mort”, a declarat Gheorghe Alexandru.

Tatăl bărbatului își imaginează cele mai rele scenarii și a ajuns să se teamă pentru viața fiului său. Potrivit spuselor foștilor colegi, în ultima perioadă, Dumitru ar fi avut probleme cu alcoolul, motiv pentru care ar fi devenit agesiv cu cei din jur. Din spusele tatălui lui, nu este prima dată când fiul lui este de negăsit. Ultima dată, în urmă cu mai mulți ani, Dumitru a dispărut și a fost găsit într-un spital din Focșani. Indiferent de circumstanțe, singura dorință a ieșeanului este să-și găsească fiul în viață, teafăr și nevătămat.

„E posibil să fi plecat undeva și nu mai știe nimeni de el. Totuși, am fost acolo unde stătea și nu am mai găsit nimic din lucrurile lui, documente sau haine, poate o fi ținut pe la cineva. Cum are probleme, orice s-ar putea întâmpla. Tot ce vreau acum e să îmi găsesc fiul”, a mai povestit bărbatul, potrivit BZI.

