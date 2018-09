Tibor Selymes uită 90 de minute de trecutul dinamovist și vrea victoria în Copou cu Poli: „Dinamo de azi e foarte departe de cea din trecut!”

Tibor Selymes, directorul sportiv al formției Politehnicii Iaşi, care a jucat în trecut la Dinamo a declarat că astpzi, timp de 90 de minute va uita de trecutul său alb-roșu.

Dinamovist declarat, Selymes a spus că le va cere jucătorilor să facă totul pentru a câștiga duelul cu Dinamo pentru a reuși o serie de trei victorii consecutive după cele cu Chiajna și Voluntari.

„ Niciodată nu-mi voi renega trecutul de dinamovist, unde am petrecut trei ani foarte buni. Acolo m-am consacrat ca jucător, de acolo am ajuns în naţională şi la în străinătate. În această perioadă însă, eu ţin cu o singură echipă, Poli Iaşi. Lucrez aici, îmi pun toată capacitatea în slujba clubului, îmi doresc enorm să batem vineri Dinamo şi să continuăm urcuşul în clasament. Venim după două victorii, avem un moral bun, eu cred că avem forţa de a lega al treilea succes consecutiv şi a ajunge, dacă ne ajută rezultatele, în primele trei-patru echipe din Liga I, acolo unde ţintim. Dinamo are într-adevăr mari probleme, mai ales în defensivă. În faţă însă au jucători de calitate şi mă refer în primul rând la Nistor, la care trebuie să fim foarte atenţi. Mie îmi place şi noul venit, Subotic, un jucător de forţă, pe care l-am avut jucător când antrenam la Târgu Mureş, mai e şi croatul Pesic, câţiva copii talentaţi. Nu trebuie subestimaţi, chiar dacă Dinamo de azi e foarte departe de cea din trecut”, a declarat Tibor Selymes.

Partida dintre Politehnica Iași și Dinamo va avea loc astăzi de la ora 21:00, duelul fiind în direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look.