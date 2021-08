Tily Niculae a ajuns de urgență la spital! Ce s-a întâmplat cu vedeta? „Mi-a mai fost așa rău o singură dată în viața”

Momente grele pentru Tily Niculae, vedeta și-a petrecut toată ziua la spital, după ce noaptea trecută a fost adusă de urgență pe mâinile medicilor. Acesteia i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acum, actrița așteaptă rezultatul analizelor.

Noaptea trecută a fost una de coșmar pentru Tily Niculae. Vedetei i s-a făcut rău și a fost nevoită să cheme salvarea. Aceasta a ajuns la spital, unde i s-au acordat imediat îngrijiri medicale. Direct de pe patul de spital, actrița le-a povestit internauților ce s-a întâmplat și care este starea ei de sănătate.

„Am visat toată noaptea după perfuzia asta… Ambulanța a venit la 06:20 și mi-a făcut o injecție (mi-am adus aminte când am născut-o pe Soficel, de usturimea de la dexa). Nu m-am simțit wow, cum nu aveau perfuzie, nici ei, nici ambulanțele private… am venit eu după ea.

Aștept rezultatul analizelor și sper să nu fie nimic viral, pentru că nu-i pot feri pe micuți acasă. Deja ar fi mult prea târziu… Mi-a mai fost așa rău o singură dată în viața mea, când eram gravidă cu Sofia și eram la Barcelona. Am schimbat biletele de avion și am ajuns tot la perfuzie”, a scris Tily Niculae, pe contul său de Instagram.

An greu, pentru Tily Niculae

În ultima perioadă, Tily Niculae nu a fost ferită de probleme. Întreaga sa familie a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, iar mai apoi băiețelul ei a dezvoltat o altă afecțiune din cauza antibioticului.

„De azi simt că pot zâmbi iar! Tot nu treceau bubele de pe corpul lui. O lună, două, trei şi mă săturasem să tot încerc cu creme și cremuțe. Instinctul îmi spunea că este mult mai mult. Dar ce? Am luat doctorii la rând- dermatologia. (…) Apoi, alergologia (…). Știam că nu are alergii, cel puțin nu clinic și manifestate sub ochii mei. (…)

M-am reconectat cu Ani Crețu. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Să i se reîntoarcă înzecit. Ea a fost cea care m-a ghidat să fac analiza Zonulin din scaun. Din această analiză am aflat că are sindromul intestinului permeabil. Mi-a explicat ca la un copil. Să înțeleg ușor. Cu răbdare, dragoste, empatie. Știam că după infecția cu covid, ei bine, antibioticul i-a făcut ravagii în corp”, a povestit Tily Niculae.



