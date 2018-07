Tite după eliminarea Braziliei: „Courtois a făcut diferența!”

Eliminarea Braziliei de la turneul final al Cupei Mondiale din Rusia după 1-2 cu Belgia în sferturile de finală, a lăsat urme adânci în selecționata „Selecao”.

Selecționerul sud-americanilor,Tite, a digerat cu greu eliminarea și a spus că victoria Belgiei i se datorează în primul rând goalkeeperului Courtois care a făcut meciul vieții.

„Pentru mine, Courtois a făcut diferența. Belgienii au avut trei faze de poartă și au fost eficienți. Mi-e greu să o spun, dar a fost un joc frumos. Două echipe care au calități tehnice impresionante. Cu toată durerea pe care o simt, amărăciunea, mi-e greu să vorbesc acum. Dar cui îi place fotbalul sigur i-a plăcut acest meci, persoanelor care nu sunt implicate emoțional. A avut totul. A fost un spectacol. Numai că am pierdut. Timpul va arăta că suntem însă pe un drum bun”, a declarat Tite.

Courtois a prins o zi de excepție contra selecționatei „Selecao” și a avut intervenții sigure, scoțând practic mingi imposibile, cum a fost cea din finalul meciului când a salvat pe final o minge trimisă de Neymar ce putea aduce egalarea și prelungirile în Brazilia – Belgia,

„Știu că lui Neymar îi place să o trimită cu efect și de aceea eram pregătit și am parat acea minge. Mi-am spus singur «Ooh la la!». Am fost criticat pe nedrept tot anul, iar azi am arătat încă o dată cine sunt și de ce sunt aici. Brazilienii credeau că vor ieși campioni mondiali. Și i-am învins. Planul nostru tactic a fost grozav. Am simțit că e ziua noastră. E un vis al copilăriei să fiu aici, la Mondial. E incredibil! Această echipă vrea să dea totul meci de meci. Cu Anglia oamenii au zis că vom pierde, dar am câștigat și am avut încredere că indiferent de traseu vom merge mai departe”, a declarat Thibaut Courtois.

În semifinale, Belgia va juca pe 10 iulie de la ora 21:00 cu Franța.