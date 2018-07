Titularizare 2018. Ce subiecte au primit candidații: „A fost greu, nu a fost ce am învățat” Rezultatele, afișate pe titularizare.edu.ro

Peste 31.000 de candidaţi au susţinut, miercuri, proba scrisă a examenului de titularizare. Dacă unii profesori s-au arătat încântaţi de subiectele primite, alţii au spus că examenul a fost dificil şi vor fi nevoiţi să-l mai susţină o dată.

“La asistenţă medicală a fost greu, dar ne-am descurcat. Au fost întrebări despre boli cronice şi infecţii. (…) Am decis să încep o carieră şi în învăţământ. Lucrez în sistemul medical de vreo 28 de ani şi aş vrea şi în învăţământ, am zis că trebuie o schimbare. (…) Am dat pentru prima dată examenul, mă aştept la nota 8-9”, a spus o candidată.

“Am susţinut la geografie. Nu a fost greu, au fost întrebări despre poluarea mediului, presiune atmosferică. Nu ştiu ce notă voi lua. (…) Pentru prima dată îl susţin, am terminat universitatea acum, în 2018”, a spus o altă candidată.

De cealaltă parte, au fost şi candidaţi pentru care subiectele au fost complicate, iar unii dintre ei spun că nu este pentru prima dată când susţin examenul de titularizare.

“Am avut de scris un proiect didactic. A fost greu, nu a fost ce am învăţat. (…) Cred că voi veni şi anul viitor”, a spus o tânără.

“Am susţinut la profil tehnic, mecanică. Am mai dat şi în anii trecuţi, îl susţin periodic, acum sper că e cu noroc. (…) Nu vreau eu să merg să susţin acum examenul, dar dacă aşa este regulamentul intern nu am ce face”, a declarat un candidat.

Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă că pentru susținerea acestei probe s-au înscris 31.052 de candidați, număr în creștere comparativ cu anul trecut (27.551 de candidaţi). Dintre aceștia, 4.625 de candidaţi sunt absolvenţi din promoția curentă.

La nivel naţional sunt disponibile peste 4.500 de posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Dintre acestea, 3.354 de posturi didactice/catedre vacante sunt în mediul urban şi 1.148 în mediul rural.

Dintre disciplinele cu cei mai multi candidati pentru titularizare 2018



– Limba si literatura romana/pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii (5.405);

– Limba si literatura romana/elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar (4.176);

– limba si literatura romana (2.735);

– educatie fizica si sport (2.548);

– limba si literatura engleza (1.877).

Subiecte si bareme titularizare 2018. Candidații care speră să ocupe un post de profesor titular sau de educator vor afla primele rezultate la titularizare 2018 marți, 17 iulie, la sediile inspectoratelor scolare si pe site-ul titularizare.edu.ro. În aceeași zi, respectiv 17 iulie, vor putea fi depuse contestațiile la sediile inspectoratelor școlare județene, dupa afisarea rezultatelor, până la ora 21:00. Cei care nu reușesc să le facă în ziua în care află ce notă au luat la examenul de titularizare, pot să le depună și pev 18 iulie, până la ora 15:00, potrivit portalinvatamant.ro.