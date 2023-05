Toată lumea joacă pentru ceva! Vezi Superoferta Superbet pentru etapa din play-off-ul SuperLigii

Mult a fost, puțin a rămas. În SuperLigă s-a râs, apoi s-a plâns, s-a trecut prin momente tensionate și prin superseri alături de fani și familii. Totul pentru a ajunge aici, pe linia dreaptă a celui mai spectaculos play-off din câte a trăit fotbalul românesc. Cu Farul și FCSB în prim-planul luptei la titlu, cu Dugandzic și Compagno care vânează coroana de golgheter, cu CFR-ul și Craiova care nu vor să rateze Europa, cu Sepsi care are un blazon de apărat!

Maaaarkooo, Maaaarkooo!

Puțini au fost jucătorii din istoria Rapidului care au avut un impact instant precum cel al croatului Dugandzic, iar Peluza Nord l-a adoptat rapid. Golgheterul la zi al campionatului are deja un cântec propriu în Giulești, un „Maaaarkooo, Maaaarkooo" prin care i se mulțumește pentru fiecare reușită sau fiecare duel câștigat, iar meciul de vineri seară, cu Sepsi OSK, va fi în mare măsură despre vârful de atac și lupta sa cu istoria. Rapidul vine după acel neverosimil 2-7 cu Farul, iar Giuleștiul e gata de revanșă și stă cu gândul la un trofeu individual. Dugandzic are 20 de goluri în această stagiune, Compagno are 19, iar croatul e foarte aproape să devină doar al optulea rapidist care ridică deasupra capului titlul de golgheter al României (ultimul a fost Ganea, în 1998).

Cetatea Banilor îl primește pe Rege

Vă spuneam la început că fiecare are propria luptă în acest final de play-off, iar emoțiile cele mai mari vin dinspre Farul lui Gică Hagi, pentru că „marinarii" au ajuns în acel punct în care pulsul e sus și dopamina țâșnește la foc automat: cu o victorie pe „Ion Oblemenco", Farul poate deveni campioana SuperLigii dacă CFR-ul învinge apoi FCSB. 30 de etape în sezonul regular și șapte meciuri de poveste în play-off au dus trupa lui Hagi în postura în care e marea favorită la câștigarea titlului, însă Cetatea Banilor nu e chiar locul perfect în care să te aștepți la o victorie ușoară. Craiova oferă fotbal de calitate cu Neagoe pe bancă, știm cu toții că orgoliul oltenesc nu permite niciunui adversar nici măcar o favoare infimă, iar Ivan și colegii lui încă se gândesc la locul al doilea.

Arena se umple, Florinel ia cuvântul

Lăsăm un stadion mitic în spate și ne îndreptăm spre altul, iar duminică, de la ora 21:00, FCSB va da timpul înapoi pentru a umple Arena Națională cu cel puțin 30.000 de fani care să-i poarte pe elevii lui Elias Charalambous spre o victorie atât de necesară. Florinel Coman e omul care învârte cărțile la masa de joc, iese mereu în avantaj în ultimele meciuri, iar duminică are misiunea de a colabora cu Compagno și colegii din atac pentru a răpune defensiva lui Dan Petrescu în 90 de minute în care cele trei puncte sunt tot ce și-ar dori sufletele care compun suflarea jumătate roșie și jumătate albastră. FCSB e mai aproape ca oricând în ultimii ani, dar un Dan Petrescu rănit nu e nici pe departe un adversar ușor.