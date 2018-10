Toni Conceicao, după 2-1 cu Sepsi: „Cred că am meritat victoria!”

Toni Conceicao, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a declarat că victoria pe care elevii săi au obținut-o la Sf. Gheorghe cu Sepsi OSK a fost una muncită, dar pe deplin meritată.

„A fost un joc greu, ştiam că avem un adversar foarte bun. Sepsi joacă foarte bine acasă, e o echipă foarte bine organizată. Am venit să câştigăm, am făcut un joc intens şi cred că am meritat victoria. Se putea termina şi egal, dar după roşul lui Males jocul a fost puţin mai greu pentru noi. Era foarte important să câştigăm. Echipa a avut un comportament foarte bun, o atitudine foarte bună. Ăsta e drumul pe care trebuie să-l continuăm. Avem o atmosferă foarte bună la echipă, jucătorii înţeleg că e foarte important să câştigăm şi sunt motivaţi”, a declarat Toni Conceicao, antrenorul principal al campioanei României.

CFR Cluj a câştigat în extremis meciul cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe din ultima etapă a turului acestui sezon regular, scor 2-1, datorită unui penalty primit în minutul 89 și a terminat pe primul loc această primă parte a campionatului.

Campionii au deschis scorul după 14 minute de joc prin Omrani, reușita sa fiind șic ea care a stabilit scorul primului mitan.

În minutul 64 Mate Males a văzut roşu direct pentru un fault dur la Tandia, iar gazdele au profitat de avantajul numeric și cu zece minute înainte de final, Florin Ştefan, abia intrat pe teren a restabilit egalitatea.

Partida curgea spre un 1-1 însă cu scorul înregistrat pe tabelă nu a fost de acord Gabriel Vașvari. Mijlocașul lui Sepsi a făcut un fault incredibil în propriul care în ultimul minut al partidei iar penalty-ul dictat a fost transformat excelent de Deac, partida terminându-se cu victoria clujenilor cu scorul de 2-1.

Cu cele trei puncte cucerite la Sf. Gheorghe, CFR Cluj a acumulat 26 de puncte, cu două mai multe decât vicecampioana FCSB. Sepsi a terminat turul cu 19 puncte și se află pe locul 7.

În prima etapă din retur, campioana CFR joacă în deplasare la Botoşani, iar Sepsi va primi vizita celor de la Hermannstadt.