Toni Conceicao: „E o victorie de moral!”

Toni Conceicao consideră victoria obținută de CFR Cluj pe teren propriu în runda a III-a a Ligii I cu Chiajna, scor 2-1, ca fiind una de moral înaintea dublei din Europa League cu campioana Armeniei.

„Este adevărat că am ratat multe ocazii în prima repriză, dar privim partea pozitivă, că am reușit să ajungem aproape de poartă. Asta îmi doresc să văd la CFR. Voi vorbi doar despre stilul pe care vreau să îl văd la CFR. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Celelalte partide, cu Dunărea și cu Malmo, ne dau încredere și e important că am reușit să ne deblocăm din punct de vedere mental. Am avut foarte mult de muncă de când am venit la CFR. Drumul care ne așteaptă e destul de lung și de aceea e o victorie de moral. Începând de mâine, ne concentrăm pentru meciurile de Europa League. E important că avem două meciuri, tur-retur. Ați văzut cu Malmo, am făcut un joc bun în deplasare, am făcut un egal, dar am pierdut acasă. O dublă este foarte importantă”, a declarat Toni Conceicao.

După ce în primele două runde au terminat nedecis, scoruri 1-1 și 0-0 disputele cu FC Botoșani și Dunărea Călărași, ardelenii au reușit să învingă cu scorul de 2-1 Concordia Chiajna într-un meci contând pentru etapa a III-a a Ligii I. George Țucudean a deschis scorul în minutul 54 cu un șut din interiorul careului după o pasă venită de la Mailat. Culio avea să majoreze avantajul campioanei în minutul 73 dintr-o lovitură de la 11 metri obținută de Alex Ioniță. Ardelenii au trăit periculos însă finalul de meci după ce atacantul Paul Bsatin, fost în trecut la CFR Cluj, a reușit să reducă din diferență în minutul 84, punctând cu un șut din marginea careului mic la eroarea comisă de Vinicius.