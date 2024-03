Toni Iuruc a început să producă bani după divorțul de Simona Halep. ”Financiar, îi merge bine!”

Pe data de 15 septembrie 2021 a avut loc nunta anului în România. Toni Iuruc (44 de ani) și Simona Halep (32 de ani) se căsătoreau civil în cadrul unui eveniment fastuos. Prilejul perfect pentru o reuniune de 5 stele. Nume mari din sport, politică și showbiz-ul românesc s-au reunit într-un local de lux din Mamaia pentru a celebra uniunea celor doi. Cu doar câteva zile înainte de a împlini un an în calitate de soț și soție, cei doi au hotărât de comun acord să divorțeze. Dacă pe plan sentimental lucrurile nu au mers conform planurilor, se pare că, la aproape doi ani de la divorțul de sportivă, pe plan financiar, afacerile machedonului încep să producă din nou bani.

Deși nu se află nici la prima căsătorie, dar nici la primul divorț, Toni Iuruc nu a avut succes nici la capitolul bani. În anul 2020, CANCAN.RO vă prezenta, în exclusivitate, detalii despre eșecul machedonului în afaceri. Coincidență sau nu, după divorțul de Simona Halep, se pare că una dintre firmele milionarului au început să producă bani.

Firmele lui Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, au început să producă bani

Înainte de căsătoria cu Simona Halep, afaceristul din Constanța era asociatul și administratorul a 6 firme (4 companii de publicitate, o firmă care se ocupă de comerțul cu amănuntul și o firmă care are obiect de activitate închirierea de bunuri imobiliare), însă niciuna dintre ele nu producea bani – fie se aflau în lichidare, fie se aflau în procesul de dizolvare:

Gama Electric Import Export – firmă care are ca obiect comerțul cu amănuntul al aparatelor electrocasnice – radiată.

ACB Advertising Development – firmă de publicitate – activitate suspendată.

Promotion & Models Services – firmă de publicitate – radiată.

AdVenture Top Services – firmă de publicitate – activitate suspendată.

AdVenture International – firmă de publicitate – activitate suspendată.

Trei rândunele – care are obiect de activitate închirierea de bunuri imobiliare.

În 2023, la un 1 an de la divorțul din septembrie 2022, Toni Iuruc reactivase 4 dintre ele, iar pe una – unde, pentru a-și asigura viitorul, își pusese mama, în vârstă de 71 de ani, acționară – a înregistrat o cifră de afaceri de 300.000 de euro. Este vorba despre firma ”Trei rândunele” – companie care are obiect de activitate închirierea de bunuri imobiliare și care are în patrimoniu toate proprietățile deținute de aromân. Comparativ cu anul 2020 – când firma a înregistrat o cifră de afaceri de 250.000 de euro și un profit aproape de 40.000 de euro, se poate spune că fostul soț al Simonei Halep a început să aibă din nou câștiguri de ordinul zecilor de mii de euro din imobiliare.