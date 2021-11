Toni Petrea a revenit cu victorie la FCSB: „„A fost greu, foarte greu!”

FCSB a trecut cu 3-1 (0-1) de FC Botoşani, pe „Național Arena” într-un meci contând pentru runda a 16-a a Ligii 1.

Moldovenii au deschis scorul prin Christopher Braun (min. 25), după care au irosit numeroase şanse de a tranşa disputa în favoarea lor. Și cum în fotbal, o lege nescrisă spune că ocaziile se răzbună, FCSB a revenit în ultimul sfert de oră şi întors rezultatul.

Valentin Gheorghe a egalat cu un şut din marginea careului (min.77), după care Ianis Stoica (min.86) i-a adus pe „roș-albaștri” în avantaj, finalizând din cinci metri o centrare trimisă de Constantin Budescu. La ultima fază a meciului Florin Tănase a închis tabela, învingându-l pe Pap după ce a ridiculizat defensiva botoșăneană.

„A fost greu, foarte greu. O primă repriză în care am pus presiune, am încercat să facem pressing avansat. Am reușit în mare parte, dar n-am avut situații clare și am primit gol la singura lor ocazie. Golul lor ne-a amețit! La pauză le-am explicat ce vreau și mă bucur că în repriza a doua am pus probleme, am reușit să revenim și să câștigăm într-un final incendiar”, a declarat Toni Petrea, antrenorul principal al FCSB după meci.

În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe locul 2, cu 34 de puncte, la opt lungimi de liderul CFR Cluj. De partea cealaltă, FC Botoșani a pierdut o poziție în clasament, fiind pe locul 5 cu 27 de puncte, molodvenii fiind devansați la golaveraj de Rapid.

Program etapa 16 Liga 1

Academica Clinceni – Sepsi OSK 0-2

Chindia Târgoviște – Rapid 2-2

Farul – UTA Arad 0-0

„U” Craiova 1948 – CFR Cluj 0-2

FC Argeș – Universitatea Craiova 3-2

FCSB – FC Botoșani 3-1

Luni, 22 noiembrie

ora 17:30 CS Mioveni – Gaz Metan

ora 20:30 FC Voluntari – Dinamo

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 16 14 0 2 25-8 42

2 FCSB 16 10 4 2 29-13 34

3 Universitatea Craiova 16 9 1 6 30-16 28

4 Rapid 16 7 6 3 21-14 27

5 FC Botoșani 16 7 6 3 15-14 27

6 Farul Constanța 16 7 4 5 18-9 25

7 UTA Arad 16 6 7 3 15-10 25

8 FC Voluntari 15 8 1 6 17-16 25

9 FC Argeș 16 7 3 6 16-12 24

10 Chindia Târgoviște 16 4 6 6 13-11 18

11 Sepsi OSK 16 3 8 5 17-17 17

12 Gaz Metan Mediaș 15 4 3 8 12-18 15

13 „U” Craiova 1948 16 3 5 8 11-17 14

14 CS Mioveni 15 3 4 8 9-23 13

15 Dinamo 15 2 2 11 12-36 8

16 Academica Clinceni 16 1 3 12 12-37 4