Toni Petrea contestă victoria „juveților”: Nu știu dacă au avut vreo ocazie și au dat două goluri!”

Toni Petera, antrenorul principal al FCSB, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au cedat-o cu scorul de 2-0 în fața Universității, că rezultatul este nedrept având în vedere desfășurarea ostilităților din teren.

„Sunt dezamăgit de rezultat, consider că am făcut un joc bun, i-am supus constant la presiune. Nu știu dacă au avut vreo ocazie de poartă cei de la Craiova și au dat două goluri, asta mă pune pe gânduri. N-am reușit să marcăm și, din nimic, am primit două goluri. E o dezamăgire pentru mine, mă așteptam la alt rezultat ținând cont de joc. Am discutat câteva situații, despre rezultat. Suntem dezamăgiți, a fost un joc bun al nostru. Când echipa nu câștigă, trebuie să mă gândesc și eu ce nu a funcționat. Jocul nostru a fost bun, am jucat bine, ne-am creat ocazii, dar nu am reușit să marcăm. Am primit două goluri, un penalty și o execuție senzațională după un aut și minge respinsă”, a declarat Toni Petrea, antrenorul principal al FCSB.

Program etapa 3 play-off Liga 1

FC Voluntari – Farul Constanța 1-0

FCSB – Universitatea Craiova 0-2

Luni, 4 aprilie

ora 21:00 CFR Cluj – FC Argeș

Clasament play-off Liga 1

1 CFR Cluj – 42 puncte

2 FCSB – 37 puncte

3 Universitatea Craiova – 33 puncte

4 FC Voluntari – 30 puncte *)

5 Farul – 25 puncte

6 FC Argeș – 24 puncte

*) a beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte