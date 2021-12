Toni Petrea sacrifică spectacolul pentru puncte în derby-ul cu Rapid: „Victoria este motivaţia cea mai mare!”

Toni Petrea, antrenorul principal al FCSB, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu Rapid de astăzi de pe „Național Arena” de la ora 20:30, că nu-l interesează spectacolul în derby ci doar rezultatul.

„Este un joc important între două echipe de tradiţie ale fotbalului românesc, pe care putem să îl considerăm un derby. Cu siguranţă atmosfera va fi una plăcută pe stadion pentru că vom avea parte şi de sprijinul suporterilor. Rapid vine cu un moral bun după rezultatul din ultima etapă, este o echipă cu pretenţii la play-off şi cred că mâine va încerca să ne pună probleme. La un asemenea joc nu cred că mai poţi să motivezi echipa cu rezultatul nefavorabil din tur. Pur şi simplu noi avem obiectivele noastre şi trebuie să câştigăm fiecare joc, aceasta este motivaţia cea mai mare. Rapid a demonstrat că deşi este nou-promovată poate face faţă Ligii I şi se bate cu şanse reale la play-off. Eu consider că este un derby. Mie îmi vine în minte un meci disputat în 2012 sau 2013, când am câştigat cu un gol înscris de Bourceanu în minutul 90. Mi-aş dori să ne putem bucura mâine după meci la fel cum ne-am bucurat atunci. Toată lumea îşi doreşte fotbal, îşi doreşte spectacol, la fel şi eu, însă în momentul de faţă mult mai important este să câştigăm pentru că avem o diferenţă de puncte de recuperat faţă de primul loc. Nu am discutat cu suporterii, dar eu sper că fiind echipa gazdă să avem cât mai mulţi fani în tribune. Pe mine mă interesează să vină, să susţină echipa şi să îi încurajeze pe jucători”, a declarat Toni Petrea.

