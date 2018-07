TOP 10 accidente aviatice. (Reduceri mari la jocuri PC) Se spune că avionul este cel mai sigur mijloc de transport, dar atunci când se produc accidentele, numărul victimelor este foarte mare și ecoul este îngrozitor.

Iată un TOP 10 al accidentelor aviatice care au fost surprinse de camerele de luat vederi, filmate de martori care au rămas uluiți de dezastrul la care au luat parte.

Accidentul aviatic de la Tenerife, 583 de morţi

În urmă cu 41 de ani, două Boeinguri 747, unul al companiei americane Pan Am, celălalt al olandezilor de la KLM, se pregăteau să decoleze de pe pista aeroportului Los Rodeos din Tenerife, Insulele Canare. Pistele erau aglomerate, pentru că la un alt aeroport din zonă, la Las Palmas, explodase o bombă, iar multe avioane, printre care şi cel al Pan Am, fuseseră redirecţionate spre Tenerife. Cum vizibilitatea scăzuse sub 200 de metri, impactul a fost inevitabil, iar deznodământul dramatic. În urma ciocnirii, avioanele au explodat, pierzându-şi viaţa 583 de oameni.

Au decedat toţi cei 248 de pasageri şi membri ai echipajului de pe avionul KLM, în timp ce 335 de oameni aflaţi în avionul Pan Am şi-au pierdut viaţa. Miraculos, dintre cei aflaţi în avionul american au supravieţuit 64 de oameni. Ancheta a stabilit că pilotul avionului KLM, Van Zanten, este vinovat de producerea accidentului, pentru că nu a respectat indicaţiile turnului de control. În total, KLM a plătit victimelor sau rudelor victimelor compensaţii de 110 milioane de dolari.