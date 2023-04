Top 10 armate din Europa. Cine conduce clasamentul celor mai puternice țări

După izbucnirea războiului din Ucraina, statele europene au devenit tot mai preocupate de forța lor militară. Pe fondul acestei situații, Insider Monkey a alcătuit topul celor mai puternice armate din Europa. Citește în continuare cine conduce acest clasament.

Top 10 al celor mai puternice armate din Europa a fost alcătuit, în principal, pe baza indicelui de putere militară, calculat de portalul de specialitate Global Firepower. Un alt factor important pe baza căruia s-a întocmit această ierarhie a fost procentul din PIB alocat de aceste țări pentru apărare în anul 2021. Totodată, numărul mijloacelor militare strategice, inclusiv baze militare, capacitățile logistice, cibernetice și spațiale au fost incluse în criteriile de evaluare.

(CITEȘTE ȘI: „Putin este un om mort”. Un fost șef CIA, premoniție sumbră despre moartea liderului de la Kremlin. Când ar putea lua sfârșit războiul din Ucraina)

Top 10 armate din Europa

1. Marea Britanie

Marea Britanie conduce topul celor mai puternice armate din Europa. În 2021 statul britanic a alocat 2,2% din PIB (3.100 de miliarde de dolari) pentru apărare. Marea Britanie are două portavioane și 25 de baze militare în întreaga lume, fiind depășită doar de SUA.

Forța maritimă a Marii Britanii este constituită din 12 fregate, 6 distrugătoare și 10 submarine. Forțele aeriene britanice au la dispoziție 663 de aeronave, dintre care 119 sunt avioane de luptă. În plus, 227 de tancuri și 215 tunuri de artilerie fac parte din arsenalul Marii Britanii. Începând din 2023, armata britanică are șase sateliți pe orbită.

BAE Systems, Rolls Royce și Ultra Electronics se numără printre cei mai importanți contractori britanici din domeniul apărării.

2. Rusia

În ciuda faptului că este cea mai mare superputere nucleară din lume, având aproape 6.000 de arme nucleare, Rusia ocupă totuși locul doi în topul celor mai puternice armate din Europa. Rusia este în urma unor țări europene în ceea ce privește numărul de portavioane și baze terestre. În plus, economia sa este mai slabă decât a unora din țările prezente în acest clasament. Totodată, o mare parte din infrastructura sa militară este în curs de modernizare. Totuși, Rusia este pe primul loc ca putere de foc.

3. Franța

Franța dispune de aproximativ 300 de arme nucleare și are la dispoziție un portavion, trei portelicoptere și zece baze militare. Marina franceză dispune de 11 fregate și 9 submarine. Forța sa aeriană constă în 226 de avioane de luptă, 591 de drone, 438 de elicoptere și 114 avioane de transport. În plus, Franța are 10 sateliți pe orbită, având astfel un avantaj important în spațiu. Unele dintre cele mai importante companii producătoare de armament se găsesc în Franța, dintre acestea cea mai notabilă fiind Dassault Aviation SE.

4. Italia

Italia ocupă locul patru, ea având opt sateliți militari pe orbită. Marina italiană are la dispoziție 13 fregate și 8 submarine, iar forțele aeriene au un arsenal de 850 de aeronave.

5. Germania

Armata germană operează șapte sateliți și 670 de drone. Marina dispune de 12 fregate, 5 corvete și 6 submarine. Arsenalul forțelor aeriene cuprinde 601 aeronave, dintre care 134 de avioane de luptă, inclusiv F-35. În plus, armata germană are la dispoziție 266 de tancuri și 121 de tunuri de artilerie autopropulsate.

Totodată, Germania este cea mai bogată țară din Europa, cu un PIB de 4.260 de miliarde de dolari și are o industrie de apărare extrem de bine dezvoltată. După izbucnirea războiului din Ucraina, Germania a început să se reînarmeze.

6. Turcia

Armata turcă dispune de nu mai puțin de 2.229 de unități de tancuri. Marina operează 16 fregate, 12 submarine și 9 corvete, iar puterea sa aeriană este formată din 1.000 de aeronave, dintre care 205 sunt avioane de luptă. În plus, are doi sateliți pe orbită. Totodată, Turcia este a opta economie din lume.

Mai mult, apărarea aeriană a devenit și mai puternică după achiziționarea sistemului S-400 Triumf, de fabricație rusă, considerat ca fiind cel mai bun din lume.

7. Spania

Armata spaniolă deține 11 fregate, 140 de avioane de luptă și 327 de unități de tancuri. În plus, din 2023 are și patru sateliți militari. Spania are al șaselea PIB de pe continent.

8. Polonia

Locul 8 este ocupat de Polonia, care deține 459 de aeronave, dintre care 18,6% sunt avioane de luptă. Totodată armata poloneză are 569 de unități tancuri. Forța sa maritimă este reprezentată prin două fregate, două corvete și un submarin.

9. Olanda

Olanda este a șaptea economie din Europa, având un PIB de 1.000 de miliarde de dolari în 2021, an în care cheltuielile pentru apărare au reprezentat 1,4% din PIB.

10. Suedia

Armata suedeză are 367 de mijloace navale, dintre care 298 de nave de patrulare, cinci submarine și șapte corvete. În plus Suedia deține 121 de tancuri și 205 avioane.

(VEZI ȘI: Războiul dintre Rusia și Ucraina, aproape de final? Cum intervine China în conflict)