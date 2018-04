Top seriale în România: traficanții de cocaină au mare succes

Netflix, dacă n-ai ști mai bine, ai spune că e o platformă așteptată de români cu sufletul la gură. Cel puțin asta arată serialele preferate de români.

Cei mai mulți utilizatori Netflix ajung, în doar două săptămâni – 12 zile, mai exact -, ca să facă prima sesiune de binging. Asta e o medie globală, dar există cifre și pe România. Românii se îndrăgostesc de Netflix mai repede ca oriunde în lume. Durează doar trei zile de la crearea abonamentului până la primul binging.

Dacă mai voiai să fii surprins sau să-ți fie confirmată o supoziție, să știi că băieții răi din serialele au succes. Narcos este cel mai popular serial pe care oamenii au făcut primul binging în România, cu House of Cards, Breaking Bad și Vikings în continuarea topului.

Lista aceasta mai are producții ca Stranger Things, Orange is the New Black și Suits. În timp ce serialele pline de acțiune ca Marco Polo, Marvel’s Daredevil și Shooter completează top 10.