Tot ce trebuie să știi despre operațiile estetice. Cum te poate transforma bisturiul

Se spune că femeia reprezintă simbolul frumuseții, al rafinamentului. Ea este cea care vrea mereu să emane feminitate și să fie atrăgătoare. Este oare asta o cauză pentru care majoritatea dintre noi apelă la diferite operații estetice?

Pentru a desluși misterul, am stat de vorbă cu Dr. Natalia Marcenco, chirurg plastician, care ne-a spus lucruri foarte interesante despre pacientele care trec prin cabinetul dumneaei. Chiar ne-a precizat că trebuie să avem o limită în a ne modifica corpul.

Cum au apărut operațiile estetice?

Corecția aspectului fizic a început cu sute de ani înainte de epoca noastră, după ce oamenii au început să-și vadă reflexia în prototipul oglinzii moderne. De exemplu, rinoplastia a fost efectuată pentru prima dată în India, în anul 800, î.Hr. Și în prezent, cea mai des făcutăoperație este rinoplastia.

În țările arabe, ca pedeapsă, oamenilor li se tăiau mâinile și nasul și atunci, medicii iranieni reconstruiau nasul prin croirea lamboului frontal, ca anestezie locală foloseau frunze de piper și țuică. Baza chirurgiei pentru frumusețe a apărut în secolul XIX, atunci au apărut instrumentele chirurgicale modernizate pentru operațiile estetice.În perioada războiului medicii căpătau experiență în chirurgia plastică, cu răniții. După război, oamenii stăteau la coadă pentru corecția defectelor din cauza războiului.

Când s-a dezvoltat cinematografia, atunci actorii au dat startul la frumusetii exterioare, etalonnul de frumsete se considera si Elizabteh Taylor, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe și multe alte actrite si actori. În prezent Angelina Jolie este un model de frumusete cu care vor sa corespundă multe fete.

Care este rolul operațiilor estetice din punctul dumneavoastră de vedere?

Operațiile estetice îți schimbă atitudinea, îți oferă încredere. Orice om din cauză că vrea să fie performant, vrea să arate frumos pentru o perioadă îndelungată de viață, decurge la operații estetice.Omul când face ceea ce își dorește, are mai multă încredere în sine, îi dispar frustrările. Femeia se simte atrăgătoare.

La ce operații estetice apelează cel mai des femeile? De ce?

Pe primul loc este corecția sânilor, mărirea sânilor, pe locul doi este rinoplastia, pe locul 3 este corecția pleoapelor, pe locul 4 lipoaspirația, liposculptura. Adică se ia din grăsime pentru construirea unei siluete frumoase. Pe locul 5 este abdomenoplastia, femeia după naștere, rămâne cu exces mare de piele sau după ce slăbește brusc, nu se strânge pielea. Femeia se adresează ca să aibă un abdomen plat. Pe locul 6 este liftingul facial, la care apelează femeile după vârsta de 45 de ani, pe locul 7 este liftingul mamar, adică ridicarea sânilor, pe locul 8 este micșorarea sânilor. Operațiile estetice se parctica nu numai in scop estetic ci si ajura pentru imbunatairea sanatatii, ca exemplu, rinoplastia totala se face pentru respiratie prin nas mult mai usoara, reduce acneea nocturnă. Mamoplastia de reducție se practica pentru scaderea greutatii a sanilor care afecteaza coloana vertebrală

În general, ele apelează la aceste operații estetice din dorința de a arăta excelent, de a fi mai frumoase decât celalalte femei, de a fi în pas cu moda. Moda este cea care le dictează cum să arate.Standardul frumuseții este globalizat, deoarece pare că majoritatea femeilor la fel.

În ce categorii de vârstă se încadrează femeile care apelează la dumneavoastră?

De la 20 în sus.

Sunt operațiile estetice dăunătoare pentru sănătate?

Nu.

Au operațiile estetice termen de valabilitate?

Pentru fiecare vârstă se fac anumite operații estetice. Femeile în vârstă de 20-30 vor să fie în pas cu moda. Femeile de la 30 de ani în sus vor să-și prelungească aspectul tânăt, proaspăt, cât mai mult, dar la orice vârstă trebuie să aibă o limită.Persoanele care apelează la ele trebuie să aibă o limită, să se oprească, să nu depășească acel punct când materialul lor biologic nu mai suportă. Există o boală psihică, dismorfofobia, de care suferă cei depedenți de operații estetice. Ei ajung la sute de operații estetice și își schimbă chipul, corpul așa de tare că estetic nu mai arată bine. Contează foarte multe să aibă și un consult psihologic persoana care își dorește operația estetică. Important înainye de intervenția chirurgicală, medicul să discute cu pacientul/a. Orice pacient trebuie să fie informat despre operație, despre recuperarea după operație, despre riscurile care ar putea apărea. De exemplu, după lipoaspirație există varianta retușării la anumite perioade sau dacă se adresează o doamnă cu sânii dozați, fără volum, trebuie să-i explicăm dacă ridicăm sânii scoatem excesul de piele și introducem implant mamar, o perioadă sânul va arăta frumos, dar având în vedere că implantul are o anumită greutate, iar persoana este activă, plus gravitatea pământului, plus elasticitatea pielii care rămâne scăzută, sânii or să aibă iar nevoie de retuș.

Să presupunem că ni se adreasează o doamnă cu sâni lăsați, dar neavând grăsime. Atunci noi cum procedăm? Pielea este deja lăsată. Acest lucru înseamnă că pielea nu are elasticitate atât de multă, noi îndepărtăm excesul de piele, noi ridicăm sânii, noi introducem și implant mamar dacă trebuie volum, dar cantitatea pielii rămâne aceeași. Și atunci trec ani și pielea se mai lasă, mai ales implantul mamar, că este introdus, dă și greutate, atunci se lasă și mai mult pielea.

Au existat pacienți de ai dumeavoastră care să își dorească din ce în ce mai multe intervenții?

Pentru intervenții chirurgicale nu s-a întâmplat, dar pentru augmentarea buzelor se întâmplă foarte des. La anumite persoane acidul hialuronic rămâne o perioadă destul de lungă, chiar până la 2 ani și mai mult.La alte persoane, cu problemă endocrinologică, se absoarbe mult mai rapid. Dar există și un aspect psihologic, când persoana respectivă se obișnuiește cu forma buzelor sau i se pare ca nu mai are acid hialuronic și vine pentru injectare. În această situație este important să explicăm că injectarea prin exces poate crea riscuri de necroză a pielii.

Au fost și bărbați care au apelat la ajutorul dumneavoastră? Da, au fost și bărbați care își doresc schimbări. Dar, bărbații mai mult își fac blefaroplastie, adică excizia excesului de piele în jurul ochilor, rinocorecție, coreție mandibulă și sunt bărbați care suferă de ginecomastie, adică sâni mari și lipoaspirație și, nu în ultimul rând mărirea organelor intime. Vin bărbați cu vârste cuprinse între 30-35-40.

Considerați că ar trebui să ne mulțumim cu fizicul cu care am fost înzestrați de mama natură sau ar trebui să decurgem la operațiile estetice pentru a ajunge la imaginea dorită?

Încă o dată, revenim la modă și la aspectul psihic al omului. Dacă doctorul care consultă vede că într-adevăr pacienta are nevoie de o modificare, care îi poate schimba aspectul fizic spre bine, o ajută să nu fie complexată printr-o astfel de operație. Dacă sunt fete care au deja o frumusețe de la mama natură, dorința lor, la fel, poate fi împlinită, fără să facem modificări spre calea rea. Dar sunt și persoane care vor să rămână cu aspectul natural, cu mici defecte, se mulțumesc cu el. Medicul trebuie să simtă pacientul.

Interviu realizat de Marinela Corciu