Tradiții și obiceiuri de Sfânta Parascheva. Ce nu ai voie să faci

Tradiții și obiceiuri Sfânta Parascheva. Pe 14 octombrie este sărbătorită, în calendarul creștin ortodox 2019, Sfânta Parascheva. De această zi sunt legate multe tradiții și obiceiuri populare. De asemenea, credincioșii se pot închina la moaștele Cuvioasei Parascheva și pot participa la slujbe întreaga zi, potrivit programului.

Tradiția populară de Sfânta Parascheva interzice femeilor să facă treburi în gospodărie și să calce ori coase. Se spune că dacă nu vor ține cont de asta, femeile se vor confrunta cu dureri de cap și de ochi.

De Sfânta Cuvioasă Parascheva, femeile însărcinate trebuie să împartă mâncare cu copiii săraci. Potrivit, tradiției, Sfânta Parascheva va ocroti viitoarele mămici, iar nașterea va fi mai ușoară și fără dureri.

Femeile nu au voie să toarcă și să coasă, iar în cazul în care o vor face o să le iasă negi pe mâini. Nici bărbații nu au voie să muncească în această zi. În cazul în care muncesc, casa le va fi lovită de trăsnet și peste ea o să cadă grindă.

Se împarte must și vin nou. De Sf. Parascheva o tradiție veche spune că printre bucatele de pomană este bine să se împartă și vin nou și must, dar și pâine ori lipie și nuci.

Previziuni ale vremii. De Sf. Parascheva se fac și previziuni ale vremii, în funcție de cum este vremea în ziua în care este prăznuită Cuvioasa, dar se ține cont și de somnul oilor. În cazul în care oile dorm strânse și înghesuite laolaltă, ciobanii spun că iarna va fi una grea, lungă și friguroasă. Dacă oile dorm răsfirate, atunci iarna va fi blândă.

Tradiții și obiceiuri Sfânta Parascheva. Programul pelerinajului

Potrivit programului pelerinajul la Sfanta Parascheva, mai sunt două zile în care credincioși pot participa la slujbele și evenimentele special dedicate.

Pelerinaj Sf. Parascheva – luni, 14 octombrie 2019

07.00 – 09.00 – Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană).

09.30 – 13.00 – Sfânta Liturghie arhierească (pe podiumul din Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt).

17.00 – 18.00 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

18.30 – Concert dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva susținut de Corul academic Gavriil Musicescu al Filarmonicii din Iași condus de maestrul Doru Petru Morariu (în Catedrala Mitropolitană)

20.00 – 00.00 – Slujba de priveghere a Sfântului Ierarh Spiridon combinată cu a zilei – Vecernia, Litia și Utrenia (în Catedrala Mitropolitană). .

Pelerinaj Sf. Parascheva – marți, 15 octombrie 2019

Ora 07.00 – 12.00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon, Ceasurile şi Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană).

Rugăciune către Sfânta Parascheva

“Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slavim preasfânt numele Tău în veci. Amin”.

Tradiții și obiceiuri Sfânta Parascheva. Blestemul veșmintelor Cuvioasei

Preoții spun că moaștele Sfintei sunt îmbrăcate după unele ritualuri bisericești, la care au voie să participe doar preoți ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Foarte puțini creștini știu că aceasta poartă și un blestem, care datează încă din anul 1641.

Sub veșmintele în care Sfânta Parascheva este îmbrăcată în fiecare an, moaștele acesteia mai poartă o ținută care nu se da jos niciodată. Ținuta are și un sigiliu pe care este scris blestemul veșmintelor Sfintei Parascheva, dar de domnitorul Vasile Lupu dar și Mitropolitul Varlaam: “blestemat să fie cel care va împrăștia vreodată Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.”

Veșmântul Sfintei se face după un ritual special, în atelierele Arhiepiscopiei. Croitorii țin post și să fac rugăciune înainte de a începe să le lucreze. Veșmintele se schimbă de cinci ori pe an.

