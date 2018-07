Tragedie în Bistrița. O adolescentă a fost găsită fără suflare în casă

Tragedie fără margini, în Bistriţa. O tânără de 18 ani, proaspăt absolventă de liceu, a fost găsită fără viaţă. Luci Buzilă avea 18 ani şi era o fată plină de viaţă şi fericită. Fata tocmai absolvise Liceul de Arte „Corneliu Baba” din Bistriţa, iar peste câteva zile urma să afle dacă a fost acceptată la Facultatea de Arte din Bistriţa.

Luci Buzilă, născută în Poiana Ştampei, a fost găsită fără viaţă, miercuri dimineaţă, în casă. Până în acest moment nu se ştiu cauzele care au dus la tragedie, mai ales că doar cu o seară înainte tânăra a stat de vorbă până târziu cu buna sa prietenă, Denisa, pe reţelele sociale, acolo unde îşi făceau planuri împreună.

Cauza morţii tinerei din Bistriţa se va afla în urma necropsiei, potrivit Bistrițeanul

„Pentru mine, ea e ca și fata mea adoptivă. A fost colegă cu Denisa încă din clasa a IX-a, din cel de-al doilea semestru. Din clasa a X-a, fetele noastre au stat împreună în același apartament. Au învățat și s-au distrat împreună. Au aplicat pentru Danemarca împreună. A fost cu noi în vacanțe. Era ca și parte a familiei noastre. Aseară a povestit pe messenger, până după miezul nopții cu Denisa. Au râs, și-au făcut planuri etc. Azi la amiază am aflat că a murit. S-a pus la somn și nu s-a mai trezit. Doar ce am fost la Festivalul Celtic, în weekend. Suntem șocați‘, a declarat pentru sursa citată Gabriela P., mama Denisei.