Tragedie înainte de meciul din Champions Cup! Hyron Andrews, găsit inconștient în duș

Tragedie înainte de meciul din Champions Cup! Hyron Andrews, găsit inconștient în duș
Hyron Andrews s-a stins din viață /Foto: Facebook
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Doliu în lumea sportului! Hyron Andrews, jucător de rugby la echipa Johannesburg Lions, din Africa de Sud, a murit. Sportivul s-a stins din viață la vârsta de doar 31 de ani, chiar înaintea primului meci din Champions Cup, împotriva francezilor de la Stade Rochelais. Tragedia a avut loc în Franța.

Hyron Andrews, jucătorul sud-african de rugby, a murit subit în Franța. Tragedia s-a petrecut în cantonamentul celor de la Lions înaintea meciului cu Stade Rochelais, din competiția Champions Cup. Sportivul a fost găsit inconștient în duș. Deși alarma a fost dată imediat, pentru acesta nu s-a mai putut face nimic.

Hyron Andrews, găsit inconștient în duș

Hyron Andrews, jucătorul echipei Lions, a murit subit în Franța. Acesta se afla în cantonament, iar astăzi, 17 octombrie, ar fi trebuit să joace în primul meci din Champions Cup, împotriva celor de la La Rochelle. Din păcate, acesta nu va mai evolua pe teren, murind la vârsta de doar 31 de ani.

Potrivit primelor informații, sportivul a fost găsit inconștient într-o cabină de duș din zona de spa a complexului hotelier Atalante-Relais Thalasso de pe insula Re, unde echipa era cazată. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat. Serviciile de urgență au fost chemate în jurul orei 10:00 și i-au acordat primul ajutor.

Din păcate, sportivul se afla în stop cardio-respirator și nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat. O primă ipoteză luată în calcul în cazul morții sportivului este cea a unui infarct, survenit în urma unei băi de aburi.

Hyron Andrews s-a stins din viață /Foto: Facebook

Înainte de tragedie, sportivul nu prezentase semne ale vreunei probleme de sănătate. Hyron Andrews era tatăl a doi copii. În urma celor întâmplate, mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Suntem îndurerați de trecerea în neființă a lui Hyron. Nu a fost doar un jucător de rugby talentat, ci și un membru prețuit al familiei noastre Lions, alăturându-se recent în acest nou sezon.

În numele președintelui consiliului de administrație, Altmann Allers, și al tuturor celor de la Lions, transmit cele mai sincere condoleanțe lui Maiglin, fiilor lor tineri, Hendrix și Emerson, și întregii familii Andrews. Suntem alături de ei în durerea lor și ne vom aminti de Hyron cu mare afecțiune și respect”, a transmis Rudolf Straeuli, directorul executiv al echipei Lions.

În ciuda decesului lui Hyron Andrews, meciul de astăzi, 17 octombrie, se va desfășura conform programului stabilit. Colegii vor juca în memoria lui.

„Această veste devastatoare a trimis unde de șoc în comunitatea internațională de rugby. Fostul atacant al echipelor Sharks și Sale Sharks a fost un membru valoros al familiei Lions, iar pierderea sa va fi resimțită profund de coechipierii, antrenorii, suporterii și toți cei care au avut privilegiul să-l cunoască”, au transmis reprezentanții echipei Lions.

Hyron Andrews a fost component al echipei naționale de rugby Under 20, în 2015. De-a lungul carierei a jucat la Sparks (Africa de Sud), unde în perioada 2016 -2024 a avut peste 100 de meciuri. În 2024 a ajuns la Sale Sharks (Anglia), echipă pentru care a evoluat în 45 de meciuri. Iar în 2026, acesta s-a transferat la Lions, unde urma să joace acum primul său meci din Champions Cup.

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