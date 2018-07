Tragedie la Oradea! Un polițist s-a înecat! Se afla cu familia la pescuit

Un poliţist de 44 de ani, din Oradea, a murit înecat, sub ochii îngroziți ai familiei sale. Acesta se afla la pescuit, la un iaz din comuna Ianca.

Polițistul a intrat în apă pentru a înota, dar s-a dus la fund și nu a mai ieșit la suprafață.

Conform bihon.ro, Călin Breje lucra la centrul operațional din cadrul IPJ Bihor şi se afla în timpul liber, cu familia sa.

Familia a anunţat poliţia, două echipaje de pompieri militari s-au deplasat la faţa locului, iarpoliţistul a fost descoperit după aproximativ jumătate de oră. El a fost scos la mal de pompieri.

„La fața locului s-a deplasat o echipă de cercetare formată din polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, polițiștii Serviciului Criminalistic și șeful IPJ Bihor. Se efectuează cercetări pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei”, a declarat comisar IPJ Bihor, Alina Dinu.

„Am mai pierdut un coleg… după o moarte stupidă! Zbor lin, Călin! Dumnezeu să-ţi întărească familia ca să poată trece peste această tragedie”, „Nu e adevărat. Un prieten foarte bun, am crescut împreună de mici copii… Nu îmi vine să cred😢😢😢!”, ”Condoleanţe familiei. Nu am cuvinte, sunt foarte şocată… am aflat vestea asta de pe facebook. Sunt verișoară cu el. Nu pot sa cred aşa ceva, nu e adevărat” , au fost câteva reacții, pe pagina de Facebook.