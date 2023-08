Transformare uluitoare! Cum arăta Adela Popescu în 2015, la 28 de ani

Adela Popescu (36 de ani) este o apariție constantă pe micile ecrane încă din 2005, atunci când a debutat ca actriță în serialul ”Lacrimi de iubire”, dar și în industria muzicală, chiar în timpul filmărilor de la Pro TV, în același an, artista și-a înregistrat și primul său album de muzică. De atunci și până acum, au trecut 18 ani de când soția lui Radu Vâlcan (46 de ani) a trecut prin mai multe transfomări, atât din punct de vedere profesional, emoțional, dar și fizic.

Înzestrată cu o genă bună, Adela Popescu a reușit, pe alocuri, să ”păcălească” semnele trecerii timpului, însă există mici detalii care fac diferența. O prietenă de-a artistei a fost cea care a scos din sertarul cu amintiri o fotografie cu ea, de acum 8 ani, imagine surprinsă în timpul unei petreceri în aer liber.

Cum a reacționat Adela când a văzut o fotografie cu ea de acum 8 ani

Cei peste 1 milion de urmăritori de pe Instagram au avut ocazia de a vedea o imagine cu Adela Popescu de acum 8 ani, fotografie ce a fost repostată din secțiunea amintirilor, de una dintre bunele ei prietene. La fel de zâmbitoare, cu părul mai lung și vopsit în nuanțe castanii, se poate spune că artista înfățișează chipul angelic al unei domnișoare, nicidecum al unei femei la 28 de ani.: „Ia uite, Adeluca, ce simpatice eram…și încă mai suntem”, a scris prietena Adelei Popescu pe Instagram. Reacția Adelei a fost pe măsură: „Ba aș îndrăzni să spunem că acum suntem chiar mai drăguțe :)”, a fost răspunsul Adelei Popescu.

Care este motivul pentru care soția lui Radu Vâlcan a luat o oaza de la televiziune

În urmă cu doar câteva luni, Adela Popescu a decis că a venit timpul să se dedice mai mult familiei, motiv pentru care a luat o binemeritată pauză de la televiziune. Oboseala și-a spus cuvântul, iar epuizarea s-a resimțit mai apăsător ca niciodată. Pentru moment, soția lui Radu Vâlcan nu știe cât va dura ”vacanța”, însă, cel mai probabil, în viitorul apropiat o să revină în fața camerelor de filmat.

„O să mă vezi. Știu că mi se pune întrebarea aceasta: “Și tu ce faci acum?”. În primă fază am senzația că ar trebui să mă simt prost, ca și cum e ceva de rău. Dar a fost o alegere. Eu mi-am dorit, după niște ani în care am muncit foarte mult, cu copii foarte mici. M-am trezit că sunt foarte obosită, realmente. Nu mai puteam să fiu creativă, nu mai puteam să ofer nimic din ce știu eu că pot. Atunci, am zis că trebuie să punem puțin stop, stăm puțin pe acasă, dormim, mâncăm, stăm cu copiii mai mult sau mai puțin, ieșim cu prietenii, nu ne grăbește nimeni, nu ne sună nimeni să ne trimită în anumite locuri și abia apoi când mă simt mai cu desaga plină, o să mă întorc. Da, acum au început, bineînțeles, niște discuții. Analizăm ce variante ar fi, ce ne place și ce ni se potrivește. O să mă vedeți, sigur”, a declarat Adela Popescu pentru Ego.