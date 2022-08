Transformarea incredibilă a Ceraselei de la Insula Iubirii, după ce s-a despărțit de Rareș. Cum arată acum

Cerasela și Rareș au participat în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, pentru a-și testa relația. Însă, după ce show-ul a ajuns la final, cei doi au realizat că există probleme în relația de cuplu și au decis să se despartă. Iată prin ce transformare incredibilă a trecut Cerasela, acum, după ce s-a despărțit de iubit.

După ce foștii concurenți de la „Insula Iubirii” s-au despărțit, viețile celor doi s-au schimbat. Cerasela este schimbată total, după despărțirea de Rareș. La finalul emisunii, cei doi foști concurenți nu au luat o decizie pe moment, însă au discutat detaliat după ce show-ul s-a încheiat și au ajuns la concluzia că relația lor nu ar mai trebui să continue. După ce sezonul a ajuns la final, iar concurenții s-au întors acasă, Cerasela pare transformată total.

Pe rețelele de socializare, Cerasela este extrem de activă. Recent, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a postat o imagine în timp ce se afla la sală.

Au fost clipe emoționante la „Insulă” pentru Cerasela și Rareș

În cadrul unui podcast, Rareș a vorbit despre relația pe care a avut-o cu fosta lui iubită, Cerasela. Bărbatul susține că a lucrat la relația cu ea, însă nu ar mai fi existat rezultate. În acest sens, a intervenit despărțirea.

”Am lucrat la relația cu Cerasela cât am putut. Când lucrezi și nu mai vezi rezultatul, încerci să construiști o casă și lucrezi, lucrezi, dar nu mai vezi acel acoperiș niciodată, trebuie să te oprești din construcție că nu o să ajungi nicăieri. Am lucrat cât am putut, recunosc. Nu am putut să lucrez mai mult, am lucrat o perioadă, 2-3-5 luni după ce am venit de acolo. Atât am putut, îmi pare rău că nu am putut mai mult. De fapt, nu-mi pare rău că nu am putut mai mult. Atât am putut. Și s-a încheiat”, a afirmat Rareș.

