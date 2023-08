Trio amoros la Insula Iubirii. Pasiunea ascunsă a lui Bogdan a stârnit reacții în lanț în emisiunea de pe Antena 1

În ediția de joi seara, Bogdan Stăruială a recunoscut în fața tuturor că s-a îndrăgostit de Bianca Giurcă. Fostul iubit al Alexandrei Stan pare sigur pe sentimentele pe care le are pentru partenera lui Marius Moise.

În ediția 15, din cadrul emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, atât ispitele masculine, cât și cele feminine și-au ales partenerii cu care să aibă întâlniri romantice.

Bogdan Stăruială i-a luat prin surprindere pe toți, după ce a afirmat că și-ar dori să o cunoască mai bine pe Bianca Giurcă, pentru că simte că s-a îndrăgostit de ea.

Bogdan Stăruială a pus ochii pe Bianca Giurcă: „Am așteptat foarte mult timp să o pot alege”

Fostul iubit al Alexandrei Stan i-a justificat lui Rau Vâlcan de ce vrea să meargă la o întâlnire cu Bianca Giurcă. Bogdan susține că a dezvoltat o simpatie pentru partenera lui Marius Moise de la început, însă i-a fost greu să-și exprime sentimentele.

„Am ales-o pe Bianca pentru că, încă de la prima ceremonie, i-am pus ghirlanda. Apoi treptat m-am îndrăgostit de ea și am așteptat foarte mult timp să o pot alege. Mă bazez pe ceva când zic asta, adică, așa cum am zis acum ceva timp, sunt un om foarte empatic și am lucrat foarte mult ca să iubesc oamenii așa cum sunt, să iubesc necondiționat, îmi e ușor să iubesc, dar îmi e greu să mă îndrăgostesc. Mi se întâmplă rar”, a spus Bogdan Stăruială, la Insula Iubirii.

La rândul său, Bianca Giurcă nu a rămas impresionată de cuvintele pe care le-a spus Bogdan, asta pentru că simțea că ispita masculină și-ar dori să se apropie de ea.

„Da, știam. Tind să îl cred, pentru că el e un om bun, nu are de ce să mintă sau să se ascundă”, a spus Bianca Giurcă.

Concurenții au reacționat de îndată, după spusele lui Bogdan.

„Nu cred că Bogdan a avut vreo așteptare atunci când a zis treaba asta, cred că a vrut să se elibereze”, a fost de părere Cristina Rancov.

