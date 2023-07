Triumful lui Max Verstappen din Marele Premiu al Ungariei a consfințit un record fabulos în Formula 1

Duminică, 23 iulie 2023, Max Verstappen (25 de ani) a câștigat Marele Premiu al Ungariei. Triumful olandezului a adus celor de la Red Bull Racing a 12-a victorie consecutivă din acest sezon, acesta fiind un record absolut.

În ciuda faptului că a plecat de pe poziția a doua a grilei de start, Max Verstappen a preluat conducerea imediat după startul cursei de la Hungaroring. Olandezul a mers perfect până la final și s-a impus fără probleme, bifând a noua victorie din 11 posibile în acest sezon. Celelalte două i-au revenit lui Sergio Perez, colegul de echipă al olandezului.

Record fabulos în Formula 1 după victoria lui Verstappen din Marele Premiu al Ungariei

Astfel, în urma victoriei obținute de Max Verstappen pe circuitul de la Hungaroring, echipa Red Bull Racing a bifat cel de al 12-lea succes consecutiv, acesta fiind un record absolut în Formula 1. Vechiul record era deținut de cei de la McLaren, care în anul 1988 au obținut 11 victorii consecutive.

Podiumul din Marele Premiu al Ungariei a fost completat de Lando Norris (McLaren), care s-a clasat pe locul doi, în timp ce Sergio Perez (Red Bull Racing) a terminat cursa pe locul trei. Lewis Hamilton (Mercedes), care a plecat din pole-position, a terminat al patrulea cursa din Ungaria.

La finalul cursei de la Hungaroring, Max Verstappen a fost extrem de bucuros. Olandezul a vorbit și despre performanța reușită de echipa sa, care este de-a dreptul incredibilă. Totodată, Verstappen speră să poată continua în aceeași manieră mult timp de acum înainte.

„Cursa s-a decis la start, când am avut interiorul la ieșirea din viraj. De acolo am putut să-mi fac cursa, mașina a fost foarte rapidă. În calificări ne-a lipsit echilibrul, dar în curse lungi merge foarte bine. Întotdeauna este bine ca o zi ca cea de ieri să îți lase loc de îmbunătățire. Pentru echipă, 12 victorii la rând este ceva incredibil. Ceea ce am făcut în ultimii doi ani a fost incredibil. Să sperăm că putem menține acest impuls mult timp. Zilele ca aceasta sunt pur și simplu perfecte”, a declarat Max Verstappen.

Top 10 în Marele Premiu al Ungariei:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Sergio Perez (Red Bull)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. George Russell (Mercedes)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Carlos Sainz (Ferrari)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

