Tu ştiai cum o cheamă, de fapt, pe Theo Rose? Ce studii are cântăreaţa momentului

A ajuns rapid să aibă milioane de fani în România, însă puțini dintre aceștia știu numele real al talentatei cântărețe Theo Rose. Tânăra a avut un debut glorios pe plan muzical în pandemie, când mai toată lumea se plângea că își pierde locul de muncă și o duce rău, artista abia atunci a ajuns să aibă succesul pe care și-l dorea.

Theo Rose poartă numele de Teodora Maria Diaconu în buletin și, aparent tânăra s-a ridicat deodată asupra tuturor, având un success fără precedent în ultimul an, însă, Theo s-a străduit încă din adolescență să reușească în lumea muzicii. A muncit din greu și a menționat mereu că a visat să ajungă la acest succes.

În ceea ce privește studiile, Theo Rose a urmat liceul de muzică „Dinu Lipatti“, specializarea Pedagogie Muzicală, pe care l-a absolvit cu onorabila medie de 9.50. Poate că mulți dintre voi nu vă așteptați la asta însă, după ce a terminat liceul, tânăra și-a dorit să urmeze cursurile facultății de actorie din București, lucru care, din păcate, nu a fost posibil.

„Eu am ales la momentul ăla să fac actorie pentru că simțeam că am terminat cu noțiunile muzicale. Adică nu aveam ce să fac cu atât de multă teorie muzicală. Oricum am uitat mere parte din lucrurile pe care le-am învățat în liceu deja. Nu-mi trebuie atâta muzică, eu când mă apuc să cânt nu mă întreabă nimeni ce note am luat“, a declarat zilele trecute Theo Rose în podcastul lui Cătălin Măruță.

În ciuda faptului că s-a pregătit intens pentru admiterea la facultate, artista nu a reușit să ajungă la timp pentru a-și susține examenul. Cele 5 minute de întârziere s-au interpus între ea și visul de a ajunge actriță, întrucât, din cauza traficului aglomerat din București, tânăra nu a mai putut să intre la proba respectivă.

Am plecat de acolo plângând, m-am oprit la prima biserică, plângeam cu suspine, era visul meu năruit“, a mai povestit Theo.

Ulterior, soarta s-a îngrijit să-i ofere ce avea nevoie, iar Theo Rose s-a înscris la Universitatea Spiru Haret, unde avea să intre din prima. Din păcate, însă, din lipsă de candidați, secția de actorie a fost în cele din urmă desființată. Întrucât a avut șansa ca dosarul ei să fie mutat, tânăra a ales secția de muzică.

Cu toate că nu s-a folosit niciodată de diploma obținută, după cum a spus-o chiar ea, Theo Rose a absolvit facultatea și și-a susținut lucrarea și examenul de licență.