Tzancă Uraganu a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu shaormeriile sale

După ce inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului au constatat nereguli în shaormeria din București a lui Tzancă Uraganu, restaurantul de tip fast-food a fost închis pentru o perioadă de câteva zile.

Totuși, se pare că manelistul s-a mișcat destul de repede și a reușit să deschidă ușile shaormeriei. Andrei Velicu, pe numele său real, a făcut o postarea în social media și a anunțat redeschiderea locației, făcând public și motivul pentru care inspectorii ANPC au închis-o.

Tzancă Uraganu: ,,Am făcut greșeli, dar așa e în orice meserie”

În cadrul unei postări pe Facebook, manelistul a menționat că shaormeria din București a fost închisă în urma unor mici nereguli sesizate din inspectori, iar cea de la Ploiești a fost închisă preț de câteva zile, din dorința lui.

Cât despre motivele pentru care restaurantul din Capitală a fost închis, se pare că de vină ar fi fost păstrarea sosurilor la o temperatură mai mare, decât cea normală.

„După cum știe toată lumea, shaormeria de la București, și chiar Ploiești, dar la Ploiești, pentru că am vrut eu, au fost închise câteva zile. Cea de la București trebuia închisă doar pentru 24 de ore, pentru că au venit cei de la ANPC și au găsit niște mici detalii, așa pot să spun. Toată lumea m-a întrebat, am văzut și comentarii, și postări.. M-au sunat și televiziuni, că ce s-a întâmplat? Alții m-au întrebat, poate că voiau să mănânce, alții au întrebat probabil că se bucurau.

În legătură cu shaormeria de la București, vreau să vă spun că a fost închisă din următoarele mici probleme, aș putea să spun. Eu sunt în acest domeniu la început, așa cum am fost și-n muzică. Până am devenit un profesionist în muzică, a durat. Am făcut greșeli, dar așa e în orice meserie (…)

Deci, probleme au fost următoarele, așa din ce știu eu: maioneza și toate sosurile, în loc să fie ținute la frigider între 4 și 8 grade la frigider, au fost la 9. Am avut o folie pe frigiderul pe care l-am cumpărat și a trebuit să o dăm jos, o altă mică problemă. Să nu se înțeleagă că la noi există vreodată și nici nu va exista vreodată mâncarea să nu fie bună, proaspătă sau să fie expirată, cum au găsit la alte restaurante.”, a spus Tzancă Uraganu, printr-o postare pe pagina lui de Facebook.

Tzancă Uraganu: ,,La noi este curățenie exemplară”

Tzancă Uraganu a ținut să menționeze clar faptul că restaurantul de tip fast-food pe care îl deține este unul curat, iar acesta ar fi trebuit să fie deschis, de fapt, în urmă cu mai multe zile.

,,La noi se face shaorma foarte mare. Noi nu ne batem joc de nimeni, nu încercăm să furăm pe nimeni, de aia ne ajută Dumnezeu. Am făcut acest live, chiar în ziua în care s-a deschis. Trebuia să deschidem mai devreme, de câteva zile, dar am fost plecați și nu am avut când. Domnii ne-au dat acordul. La noi este curățenie exemplară.”, a mai spus manelistul.

Shaormeria lui Tzancă, închisă de inspectorii ANPC

„În această unitate, reprezentanții AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR au dispus măsura de OPRIRE TEMPORARĂ PRESTARE SERVICII”, scria într-un afiș de pe ușa localului.