Ultimă oră! Ce răspuns a dat Andrei Prepeliță când a fost întrebat dacă își dorește să ajungă la FCSB

Nicolae Dică a demisionat de la FCSB săptămâna trecută, iar Gigi Becali nu a numit, încă, un antrenor principal. În prezent, antrenamentele le conduce Mihai Pintilii. Andrei Prepeliță este, însă, una dintre variantele luate în calcul de milionar pentru postul de tehnician al roș-albaștrilor.

Andrei Prepeliță este liber de contract după ce s-a despărțit de FC Argeș. Fostul mijlocaș a fost întrebat dacă și-ar dori să ajungă la FCSB, echipă pentru care a evoluat în perioada 2011 – 2015. Așa cum era de așteptat, ex-internaționalul român o oferit un răspuns diplomat, precizând că, pentru moment, nu a fost contactat de oficialii vicecampioanei României.

“Nu pot să vorbesc despre ceva care nu există (n.r. ofertă), la momentul ăsta. Dacă va exista, vom vedea la momentul ăla. Nu cred că FCSB poate rata play-off-ul, la lotul pe care îl au. S-a terminat și această competiție europeană și cred că jucătorii sunt motivați să ajungă în play-off”, a spus Andrei Prepeliță, potrivit as.ro.

Nicolae Dică nu mai revine la FCSB. “Mi-e de ajuns!”

După ce a demisionat, Nicolae Dică a anunțat că nu se va mai întoarce niciodată la FCSB. Chiar dacă a plecat pe ușa din spate, tehnicianul este, însă, mulțumit de ce a realizat pe banca roș-albaștrilor.

“Nu mă mai întorc. Am fost de două ori și nu mai are rost să mă întorc și a treia oară. Mi-e de ajuns, am fost de două ori. Am spus ce gândesc acum. Și familia s-a consumat enorm în ultima perioadă, eu la fel, deci cred că e mai bine așa. Mă bucur că am fost acolo și am reușit să fac și niște lucruri bune. Am avut ambiția să ne calificăm, vedeam cum ne elimină echipe din Kazahstan, Azerbaidjan, mă bucur că am reușit și că am fost criticat în grupe, nu în preliminarii”, a spus Nicolae Dică.