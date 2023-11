ULTIMA ORĂ! Se închid şcolile, din cauza viscolului! Unde se vor ţine cursuri online

Viscolul închide școlile! Sute de elevi din România nu vor mai merge luni, 27 noiembrie, la cursuri, ca urmare a codului roșu. Inspectoratul școlar a făcut anunțul chiar astăzi, 26 noiembrie.

Cele 3 județe în care autoritățile au anunțat că nu se vor ține cursuri luni, 27 noiembrie, sunt: Galați, Tulcea și Brăila. În funcție de caz, elevii vor recupera, vor merge doar parțial la școală sau vor învăța online.

Prefectul Claudiu Sorin Gavril a anunțat faptul că școlile din Galați se închid, din cauza vremii. Decizia a fost luată la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, iar Inspectoratul școlar a transmis că orele se vor recupera ulterior.

„Având în vedere faptul că județul Galați se află sub avertizare de cod Roșu până la ora 16:00, am convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și am decis ca în data de 27 noiembrie 2023 să fie suspendate cursurile în toate unitățile de învățământ din județul Galați. Orele vor fi recuperate ulterior , pe baza deciziei Inspectoratului Școlar”, a transmis prefectul, pe Facebook.