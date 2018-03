Moartea lui Vasile Turcu șoca, în urmă cu un an, pe toată lumea. Fostul acționar al lui Dinamo a încercat să se sinucidă, dar a mai supraviețuit opt zile în spital. În dimineața zilei de 9 martie 2017, Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, făcea anunțul care așternea tăcerea în domeniul sportului și în cel al afacerilor: Vasile Turcu murise!

După moartea milionarului, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, publica în exclusivitate informații despre datorii pe care Marius și Adrian Turcu, fiii omului de afaceri, le-au moștenit de la tatăl lor. Sefor, liderul clanului Duduianu, a intrat în posesia Bentley-ului condus de fostul acționar al lui Dinamo în timp ce trăia, dar cei doi fii ai regretatului afacerist mai aveau de restituit 180.000 de euro clanului Duduianu. Bentley-ul care ajunsese deja la Sefor fusese evaluat la 70.000 de euro.

Rudele lui Vasile Turcu, executate acum de creditori

Soția și fiii lui Vasile Turcu sunt acum executați de creditori. Marți, la Judecătoria Sectorului 1, BADUC S.A., furnizor general de materiale pentru construcții și instalații, a obținut definitiv executarea silită a Elenei Turcu, văduva lui Turcu, și a fiilor acesteia, Marius și Adrian. „Admite cererea. Încuviinţează executarea silită. Fără cale de atac”, se arată în decizia luată de Judecătoria Sectorului 1 pe 27 martie.



Datoriile provin de la firma ROMCONSTRUCT, pe care Vasile Turcu a deținut-o, și se ridică la peste 100.000 de euro. Mai exact 523.267,26 lei. Familia Turcu mai datorează, însă, 300.000 de euro lui Mihai Claudiu Bilegan și 250.000 de dolari lui George Octav Cobzăreanu, ceea ce duce datoriile la 650.000 de euro.

Înainte de a se spânzura, Vasile Turcu vorbise cu Gigi Becali, căruia a încercat să îi vândă un teren.

„Eu ştiu ce înseamnă când omul vrea să se sinucidă, când face asta cade în deznădejde, intră pe mâna diavolului. Numai diavolul îţi spune să îţi iei viaţa. Omul lui Hristos, orice problemă are în viaţă, le trece cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu îl ştiam pe el un om puternic, nu îl ştiam un om care să se sinucidă. Am rămas şocat când mi-aţi spus. El era glumeţ, zâmbăreţ tot timpul. Am vorbit acum o săptămână cu el, m-a sunat să mă întrebe dacă vreau să investesc într-un teren din sectorul 3, că mi-l dă foarte ieftin”, declara Gigi Becali la un post TV după ce aflase că Vasile Turcu a încercat să își pună capăt zilelor.

