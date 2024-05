Ultimele clipe din viața lui Costel Constantin. Ce a făcut maestrul de Sfinții Constantin și Elena: ”Suferea cumplit!”

Costel Constantin, ultimul actor al generației de aur, a murit brusc la vârsta de 81 de ani. Decesul său a surprins pe toată lumea, mai ales că nu suferea de probleme grave de sănătate. Jurnalista Ioana Mandache a fost ultima persoană care a vorbit cu marele actor înainte de momentul tragic.

Marele actor a trecut fulgerător în neființă, la doar o zi după ce își sărbătorise onomastica. Vestea tragică i-a lăsat pe apropiații săi în stare de șoc, cu atât mai mult cu cât tocmai îi uraseră „La mulți ani!” cu ocazia Sfinților Constantin și Elena. În ziua respectivă, mulți dintre ei au vorbit cu el și l-au găsit într-o stare de spirit excelentă, fără să dea niciun semn că ar avea vreo problemă de sănătate. Aceasta face ca pierderea să fie și mai greu de acceptat pentru cei care l-au cunoscut și iubit.

Jurnalista Ioana Mandache a fost, probabil, ultima persoană care a avut o conversație de suflet cu maestrul Costel Constantin. Pentru Click!, Ioana Mandache a relatat cum a decurs ultima lor discuție, dezvăluind detalii emoționante despre dialogul avut cu marele actor, care îi era un prieten apropiat.

„Ieri l-am sunat și i-am spus > de Sfântul Constantin și Elena. Eu sunt încă șocată pentru că am avut o conversație de suflet cu el. Era ok, nu părea să fie bolnav sau să aibă vreo problemă. Pe la 22:30, aseară, mi-a trimis un mesaj cu o icoană, cu Maica Domnului și cu pruncul. Am văzut-o abia de dimineață. El a trimis mesaj prietenilor de suflet.

Am rămas șocată atunci când am aflat că s-a prăpădit așa dintr-o dată! Probabil că a murit azi-noapte sau azi de dimineață pentru că aseară el era on-line”, a declarat jurnalista Ioana Mandache pentru sursa citată.