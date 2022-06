Un băiat este cercetat de autorități, după ce și-a făcut singur o pușcă. Din ce a realizat adolescentul arma

Un adolescent din Australia este acuzat de infracțiune pentru că și-a făcut o pușcă în propria casă. Tânărul a folosit o imprimantă 3D pentru fabricarea armei de foc. Aceasta este perfect funcțională și poate trage cu 15 gloanțe simultan.

Băiatul de 18 ani din vestul Australiei fost prins de autorități, în urma unei percheziții la domiciliul. Oamenii legii au găsit mai multe arme, la începutul lunii iunie.

„Deși această armă de foc seamănă cu o jucărie, poate cauza prejudicii grave în comunitatea noastră. „Este foarte îngrijorător că acest bărbat a fost capabil să fabrice această armă de foc acasă cu o imprimantă 3D și alte materiale ușor de găsit”, a declarat detectivul de rang înalt Blair Smith pentru CNN. (CITEȘTE ȘI: Ar fi surpriza anului la Pro TV! Elena Chiriac îl înlocuiește pe Cabral la „Ce Spun Românii”?! Cele 3 plusuri ale finalistei Survivor România 2022)

Din anul 1996, cetățenilor din Australia le este strict interzis să dețină arme. Doar cei care au peste 18 ani și dețin un permis în acest sens au voie să le aibă în casă. Legea a venit după ce un bărbat a împușcat 35 de turiști din Portul Arthur din Tasmania.

Acuzațiile care îi sunt aduse băiatului includ fabricarea de arme de foc, fără deținerea unei licențe în acest sens, deținerea unei arme interzise prin lege și fabricarea de muniție. Ca urmare, săptămâna viitoare se va apăra în fața curții de justiție.

Police have confiscated Western Australia’s first 3D-printed gun, able to fire real bullets and allegedly belonging to a teenager. @oliviadonald9 #9News pic.twitter.com/LnXPrmRI9U

— 9News Perth (@9NewsPerth) June 13, 2022