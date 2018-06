Un băiețel care-și vindea jucăriile și încălțările de fotbal ca să facă rost de bani pentru familia lui. Copilul și-a înșirat obiectele pe asfal, dar nu a pus prețuri ele. El i-a lăsat pe oameni să îi dea ce sumă vor, apoi să-și aleagă o jucărie. Un ieșean a fost cel care a postat fotografia cu băiețelul și pretinde că acesta este din Iași.

„Am fost marcat să văd cum un băiețel, care își vindea jucăriile și adidașii de fotbal, pentru a face bani pentru familia lui… I-am dat bani şi mi-a zis să-mi aleg o jucarie,… dar surpriză… am plecat râzând…, însă şi cu o lacrimă în colţul ochiului… Şi asta, aşa, să nu uite copiii noştri ce norocoși sunt…”, a scris un ieșean pe o pagină de Facebook.

Povestea băiețelului din Chișinău a devenit virală

Postarea a devenit virală, sute de oameni fiind impresionați de povestea băiețelului care își vinde tot ce are pe stradă. Anumiți internauți au atras atenția că întâmplarea nu ar fi, de fapt, din Iași, ci din Chișinău. Oricum, gestul copilui i-a înduioșat pe oameni.

„Foarte frumos din partea lui, mulți copii ar trebui să-i urmeze exemplul. În danemarca majoritatea copiiilor își vând lucrurile pt a și cumpăra altele noi sau folosite, în funcție de ce au nevoie … sau și le vând în cadrul festivităților școlare, iar banii obținuți se investesc în școală…pentru că aici nu au fondul clasei/ școlii, dar se adună la fiecare clasă 100kr ( 63 lei) de copil pe an, pe care îi folosesc în excursii(de ex pt o înghețată,un suc etc), „