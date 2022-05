Un bărbat a fugit cu o refugiată din Ucraina. Tânăra era găzduită de bărbat, dar și de partenera acestuia, de doar câteva zile: ”Plănuim să ne petrecem restul vieții împreună”

Incredibil ce a pățit o femeie din Marea Britanie. Partenerul ei de viață a fugit cu o refugiată din Ucraina, la doar zece zile după ce el și iubita sa au primit-o în casa lor. Nu îți vine să crezi ce au declarat noii iubiți.

O tânără ucraineancă, de 22 de ani, pe nume Sofia a fost primită în casa lui Tony și a iubitei sale, Lorna. După doar 10 zile de stat împreună toți 3, dar și cei doi copii ai cuplului, Tony Garnett (29 de ani) și Sofia Karkadym (22 de ani) au fugit, deoarece, spun ei, că s-au îndrăgostit la prima vedere.

”Plănuim să ne petrecem restul vieții împreună”, a spus Tony.

”Imediat ce l-am văzut mi-a plăcut. A fost foarte rapid, dar aceasta este povestea noastră de dragoste. Știu că oamenii vor gândi rău despre mine, dar se întâmplă. Am putut vedea cât de nefericit era Tony”, a povestit Sofia.

Tony și Lorna au îmăreună doi copii

Șocant este că Tony are și doi copii cu Lorna, însă nu i-a păsat de acest lucru. El tot a luat decizia de a-și părăsi mama copiilor săi. Bărbatul susține că are o legătură cu ucraineancă, cum nu a mai avut până acum cu nimeni. Mai mult, Tony și-a mutat fiica de șase ani din camera ei într-un pat supraetajat împreună cu sora ei de trei ani pentru a face spațiu, în ciuda obiecțiilor Lornei.

Apoi, pe când locuiau împreună, Tony și Sofia s-au îndrăgostit unul de altul. Fosta iubită și-a dat seama că între cei doi se întâmplă ceva, așa că i-a cerut ucrainencei să plece imediat din casă. Nu se aștepta, însă, ca Tony să o urmeze.

Tony Garnett este agent de pază, iar acum el și cu Sofia caută să își închirieze o casă împreună.

”Ne pare rău pentru durerea pe care am provocat-o, dar am descoperit o legătură cu Sofia așa cum nu am mai avut-o până acum. Plănuim să ne petrecem restul vieții împreună. Știu că oamenii vor crede că asta s-a întâmplat atât de repede, dar eu și Sofia știm că este corect. A început cu o simplă dorință din partea mea de a face ceea ce trebuie și de a pune un acoperiș deasupra capului cuiva care are nevoie, un bărbat sau o femeie. Dar Sofia a fost cea care a intrat în viața mea și pentru asta voi fi mereu recunoscător”, a povestit bărbatul, pentru The Sun.

