Un bărbat a plătit 15.000 de euro pentru a deveni câine. Așa arată acum!

În secolul operațiilor estetice, în care bărbații și femeile aruncă cu banii pentru a avea un posterior mai bombat ori buze ca ale divelor de la Hollywood, un bărbat din Japonia s-a decis să cheltuie 15.000 de euro ca să arate ca un câine. Da, ai citit bine. Iată povestea incredibilă!

Bărbatul a scos din buzunar aproximativ două milioane de yeni (15.000 de euro) pentru a arăta exact ca rasa sa canină preferată. Bărbatul a declarat că acesta a fost cel mai mare vis al lui.

Un bărbat a plătit 15.000 de euro pentru a deveni câine

Vis care s-a îndeplinit cu ajutorul unei echipe de oameni talentați și profesioniști. Bărbatul a cumpărat un costum ce reprezintă rasa Collie (cu păr lung). Cei care au lucrat la confecționarea costumului au muncit timp de 40 de zile, deoarece japonezul a adăugat tot timpul mici îmbunătățiri:

„L-am făcut un Collie pentru că arată real când îl îmbrac. Preferatele mele sunt animalele patrupede, în special cele drăguțe. Dintre acestea, m-am gândit că un animal mare, apropiat de mine, ar fi bun, având în vedere că ar fi un model realist, așa că am decis să îl fac un câine. Am îndeplinit toate condițiile și am realizat un collie, rasa mea preferată de câini.”, a declarat Toko pentru agenția de știri japoneză Mynavi.

Practic, japonezul s-a ales cu un costum al rasei sale canine preferate. Echipa care a lucrat la îndeplinirea visului acestuia au avut muncă grea. Fiecare unghi și fiecare fir de păr au fost reproduse în detaliu, iar ”haina” iubitorului de Collie a ieșit impecabilă:

”Colectăm fotografii făcute din diferite unghiuri pentru ca frumoasa blană a Collie-ului să poată fi reprodusă și concepută astfel încât haina să curgă în mod natural”, au spus cei care au lucrat la costumul japonezului.

Sursa foto: Twitter