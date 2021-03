Un bărbat i-a dat o lecție pe viață unei femei în timp ce erau la McDrive: “Ea va învăța azi”. Cum l-a scos din minți pe individ

Un bărbat i-a dat o lecție importantă unei femei în timp ce erau amândoi la o coadă McDrive. După ce și-a savurat produsele comandate de la McDonald, clientul a povestit într-o postare cum “a taxat-o” pe individa care l-a scos din minți în clipele în care a făcut comanda.

Lecția primită de o femeie de la un bărbat în timp ce erau la McDrive

Un client McDonald’s a fost catalogat drept unul “legendar” după ce a susținut că s-a răzbunat pe o femeie care se afla tot în zona de drive-thru. El a așternut pe Facebook, în câteva rânduri, că persoana care se afla în spatele său cu mașina a pus presiune pe el în momentul în care a dat comanda la prima fereastră. Individa l-a acuzat că “a stat prea mult timp”.

Când s-a îndreptat spre cea de-a doua fereastră ca să își achite produsele pe care le-a cerut, bărbatul s-a asigurat că femeia și-a finalizat comanda. Astfel, când a ajuns în fața casierului, el i-a spus că vrea să plătească atât comanda lui, cât și pe cea a doamnei care este în spatele său cu mașina – aparent, pare un act întâmplător de bunătate… Ulterior, bărbatul a mers la următoarea fereastră, însă, a văzut cum femeia a ajuns la casierul care i-a spus că nota de plată fusese achitată de cel pe care l-a înjurat cu câteva minute mai devreme.

“Am continuat să merg la următoarea fereastră, iar ea s-a aplecat pe geam, uitându-se uimită la mine, pentru că angajatul i-a spus că i-am plătit mâncare. Ea s-a simțit jenată și mi-a evitat privirea din oglinda retrovizoare.

Când am ajuns la ultima fereastră ca să îmi iau mâncarea, i-am arătat vânzătorului ambele chitanțe și am luat și mâmncarea ei. Am plătit pentru asta, este a mea! Acum trebuie să meargă din nou la coadă și să aștepte mai mult. Ea va învăța astăzi!”, a scris bărbatul pe Facebook, potrivit The Mirror.

