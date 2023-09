Un bărbat și-a ratat vacanța din cauza unui SMS. Ce a pățit românul, înainte de urca în avion

Un român a pierdut cursa Wizz Air, pentru care își luase bilet din timp, din cauza unui SMS. Mai exact, bărbatul a fost notificat de compania aeriană că zborul va avea întârziere, motiv pentru care s-a dus să bea o cafea. Când a vrut să se îmbarce, a avut parte de o surpriză. Ce a pățit, de fapt, turistul.

În timp ce se pregătea să ajungă la aeroport, un român a fost înștiințat de către reprezentanții companiei Wizz Air că zborul va avea o întârziere de o oră. La aflarea veștii, bărbatul s-a dus să bea o cafea, ca să nu piardă timpul degeaba. În momentul în care a ajuns la poarta de îmbarcare, a avut parte de o surpriză.

Wizz Air a anunțat un zbor anulat, însă a plecat la timp

Mai exact, avionul plecase la ora inițială, deși primise mesaj că avionul va decola mult mai târziu. Bărbatul a povestit întreaga pățanie pe un grup de Facebook.

„Am întâmpinat azi o situație și aș vrea să știu ce aș fi putut eu face să o evit. Am avut zbor la o anumită ora. Am primit un SMS cum că zborul este întârziat cu o oră. Așadar, nu m-am grăbit către poartă. Am băut o cafea și cu aproximativ 40 de minute înainte de ora indicată în SMS, m-am dus către poartă. Am ajuns la poartă și pasagerii erau deja îmbarcați, zborul nu mai apărea pe panou, iar ulterior, verificând, am constatat că a decolat mai devreme decât ora menționată în SMS. Dacă e vina mea, îmi asum, dacă ei trebuiau să fie mai expliciți, aș vrea să le cer banii înapoi, având în vedere că am pierdut toată vacanța”, a povestit bărbatul pe un grup de Facebook, notează Adevărul.

Postarea respectivă a adunat zeci de reacții. Mai multe persoane au venit cu sfaturi în ceea ce privește cum ar trebui să procedeze de acum încolo, pe viitor, ca să nu mai ai aibă parte de astfel de experiențe.

„Eu, dacă primesc mesaj de genul ăsta, mă grăbesc să ajung la poartă și stau cu ochii pe panouri și pe aplicație ca să fiu sigur că nu ratez nimic. Cu siguranță nu mă duc la promenadă să beau cafeluță. Știm cu toții cum lucrează Wizzair și când vezi că sunt ceva probleme cu zborul intri în alertă, nu te relaxezi… Într-o lume ideală ar trebui să iei banii înapoi, dar aici este vorba totuși despre Wizzair, deci treceți peste, că nu o să câștigați decât nervi și frustrare în plus. Zi bună”, a comentat un internaut, conform sursei citate.

