Un fost câștigător „Chefi la cuțite” sare la gâtul lui Pescobar Paul Nicolau: „Tu ești numărul 1 în România, dar...”

Paul Nicolau a devenit cunoscut în lumea afacerilor, dar și-n spațiul online datorită tavernelor pe care le deține. Nu puține au fost greutățile prin care a trecut până să se bucure de un astfel de succes. A pornit de jos și a reușit să-și clădească un imperiu. Pescobar, așa cum îl știe toată lumea, are multă faimă datorită restaurantelor lui cu fructe de mare, însă odată cu această celebritate au apărut și numeroase neînțelegeri între el și alți patroni de astfel de locații. Spre exemplu, acum ceva vreme ar fi existat un schimb de replici între „omul cu racii” și un fost câștigător de la Chefi la Cuțite. Ce au avut de împărțit?

Paul Nicolau a fost în centrul atenției, după ce ar fi spus pe internet că afacerea lui a fost trasă la indigo de cineva din Republica Moldova. Ei bine, acea persoană ar fi Alexandru Comerzan, câștigătorul sezonului 7 al emisiunii Chefi la Cuțite. Se pare că bucătarul și-a pus la punct propria afacere cu fructe de mare peste Prut, în țara lui natală.

A auzit ce a spus Pescobar despre el și a ținut să-i transmită un mesaj. Nu s-a putut abține și i-a dat replica tot pe internet, în văzul tuturor. Chef-ul susține că el și „omul cu racii” se cunosc și chiar ar fi avut un plan împreună, care nu s-a mai realizat.

Alexandru Comerzan consideră că nu l-a copiat pe Paul Nicolau privind afacerea cu tavernele, pentru că Pescobar a fost primul în România, iar bucătarul a fost primul în Republica Moldova. Mai mult decât atât, l-a invitat pe Pescobar la el la restaurant, să-i prezinte succesul lui.

„Domnul Paul Nicolau sau Paulică, cum preferi? Am văzut că ai făcut un video, mi-a trimis cineva…unde ai spus că cineva din Republica Moldova te-a copiat. Nu-s cineva, sunt eu Alexandru Comerzan, noi ne cunoaștem. De la Obor, de la Piață, am fost în vizită la tine acolo, am mâncat împreună la tine în Herăstrău, am mai fost și pe la Snagov. Dacă mai ții minte, eu cred că a trebuit să și facem ceva împreună.

Acum, copiile de obicei sunt mai rele, dar în cazul dat ai putea să te mândrești, eu sunt bucătar de câțiva ani buni. Când vrei, eu te aștept să guști la noi în Moldova, fructele noastre de mare. Eu la tine am fost, urmează să vii tu la mine. Așa că, nu atât s-a putut, mereu se poate mai bine. Tu ai fost primul pe România, dar eu sunt primul pe Moldova”, a fost mesajul pe care Alex Comerzan i l-a transmis public lui Pescobar.