Un ieşean de 100 de ani are organele vitale total diferite față de alți oameni. Ce au descoperit medicii

Petru Moraru din Iași a împlinit 100 de ani, iar autoritățile locale au dorit să-l sărbătorească. Bătrânul a primit un tort aniversar, o diplomă și o sticlă de șampanie.

“Noi stiam ca avem in comunitate localnici cu varste inaintate si ne bucuram ca am putut sa fim alaturi de domnul Moraru in acest moment important din viata sa. Am aflat mai multe despre viata traita de cel mai batran localnic din comuna noastra”, a declarat Constantin Zamisnicu, primarul comunei Probota, informează bzi.ro.

Suferă de o afecțiune genetică rară

Povestea de viață a lui Petru Moraru este impresionantă. A luptat pe front, nevasta i-a murit la 87 de ani, are 20 de nepoți și 13 strănepoți. Petru Moraru nu a știut, întreaga viața, că suferă de o afecțiune genetică rară, astfel încât are inima în partea… dreaptă. Fiind cu oile, într-o zi s-a înțepat cu un cuțit în partea stângă a pieptului și a crezut că va muri. Numai că, ajuns la doctor, a aflat că inima sa este situată în partea dreaptă, nu în partea stângă.

Este vorba despre ”situs inversus totalis”, iar persoanele care suferă de această afecțiune rară pot trăi, totuși, până la vârste înaintate. Așa cum este și cazul lui Petru Moraru, bătrânul de 100 de ani care spune că ar putea să facă un roman din toate întâmplările prin care a trecut de-a lungul vieții. (Citește articolul integral AICI).