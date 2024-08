Un nou spectacol inedit la Sala Dalles! Eveniment muzical dedicat Maicii Domnului și Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu

Spectatorii pot participa la un nou eveniment muzical în București. Acesta este dedicat Maicii Domnului și Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și se va ține la Sala Dalles, în data de 29 august 2024. Biletele sunt puse în vânzare, iar la evenimentul muzical vor putea fi vizualizate și creațiile tinerilor studenți de la UNArte.

Spectacolul închinat Maicii Domnului și Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu va avea loc la data de 29 august 2024, începând cu orele 19:00. Biletele au fost puse în vânzare și se regăsesc AICI. Accesul la spectacol se va face cu bilet. Prețul tichetului de intrare este 50 de lei. Sunt disponibile 344 de locuri. Persoanele care doresc mai multe informații se pot adresa Centrului Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”. Ozana Barabancea a transmis un mesaj plin de emoție, pe internet, referitor la spectacolul cultural care va avea loc spre finalul lunii august 2024.

„August, lună plină de duh, credința, iubire de țară și jertfă. Am adunat un buchet muzical dedicat Maicii Domnului și Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Am compus elegia numita “Omagiu-Credință neclintită” și am invitat tinerii studenți de la UNArte sa creeze ținute dedicate doamnei Brâncoveanu.

În premiera absolută vă invităm la un spectacol plin de emoție, de culoare și forma în care ne exprimăm artistic omagiul adus înaintașilor noștri.

Ne vedem pe 29 august la Sala Dalles de la ora 19:00. Dacă trăiți cu respect pentru originile noastre așa cum o fac eu… o să vă placă și vă garantez că o să scriem împreună o amintire frumoasă a unei seri de vară spre toamnă memorabilă!

Cu iubire, Ozana Barabancea”, a notat vedeta, pe Instagram.