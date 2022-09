Un nou virus periculos a ajuns în România. Ce boală gravă pot transmite țânțarii

În județul Brăila au fost deja depistate primele două cazuri de infestare cu virusul West Nile. Pacienții contaminați au ajuns de urgență la Terapie Intensivă, după ce au fost ciupiți de țânțari.

Cei doi pacienți din Brăila sunt un bărbat de 71 de ani și o femeie de 86 de ani. Ambii sunt internați și se află la Terapie Intensivă. Medicii de la Boli Infecțioase spun că cei doi au contactat virusul West Nile.

„Sunt primele două cazuri de meningită cu virusul West Nile confirmate pe raza judeţului nostru în perioada de supraveghere iunie 2022 până în prezent. Imediat ce instituţia Prefectului Judeţul Brăila a fost informată cu privire la aceste două cazuri, am transmis o informare rapidă către toate UAT-urile de pe raza judeţului, odată cu setul de măsuri aplicabile în astfel de cazuri. Am discutat cu autorităţile publice locale despre situaţia înregistrată şi am primit asigurări că se vor aplica măsurile ce se impun.

Imediat după informare, Primăria Municipiului Brăila a luat toate măsurile necesare limitării răspândirii acestui virus, urmând să demareze rapid acţiuni de dezinsecţie împotriva ţânţarilor. De asemenea, mâine dimineaţă, la prima oră, am convocat şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în vederea aprobării planului de măsuri privind combaterea răspândirii acestui virus”, a declarat prefectul judeţului Brăila, Iulian Timofei, potrivit Agerpres. (CITEȘTE ȘI: Un nou virus periculos ar putea face ravagii în lume. Ce spun specialiștii)

Ce este virusul West Nile. Simptome și complicații

Boala cu virusul West Nile (WNV) se răspândește prin mușcătura unui țânțar infectat cu virusul. Tantarii se infecteaza atunci cand se hrănesc cu păsări infectate.

Majoritatea pacienților infectați nu prezintă simptome. Se estimează că 20% dintre persoanele infectate vor dezvolta simptome mai puțin severe, inclusiv febră, dureri de cap și dureri de corp, greață și, ocazional, o erupție cutanată și glandele limfatice umflate. Aceste simptome durează de obicei câteva zile – dar pot dura câteva săptămâni.

Simptomele infecției severe pot include dureri de cap, febră mare, rigiditate a gâtului, slăbiciune musculară, stupoare, dezorientare, tremor, convulsii, paralizie și comă. (CITEȘTE ȘI: Un nou virus foarte contagios afectează copiii! Medicii sunt în alertă)