Un profesor din Bihor a dat lovitura cu o afacere rară în România. Ce cultivă acesta într-o seră specială

Se întâmplă în România! Un profesor universitar din Bihor a dat lovitura cu o afacere de milioane. Totul se întâmplă în curtea casei bunicilor. Iată despre ce este vorba!

Un profesor universitar de biologie a trasnformat curtea bunicilor lui într-o afacere rară. Bărbatul s-a decis să cultive soiuri de legume și fructe exotice, aduse din întreaga lumea.

Vânăta tigrată, roşia neagră sau castravetele amar, tomatele gigant, galbene, cele tigru cu gust de ananans și lămâiul caviar sau cele negre sunt doar câteva dintre soiurile de care acesta are grijă și pe care le cultivă într-un spațiu unic din Bihor.

Un profesor din Bihor a dat lovitura cu o afacere rară în România

Mihai Cărbunaru se mândrește cu peste 50 de soiuri diferite de roșii și alte legume nemaivăzute în România.

”Aici avem o vânătă tigrată. Are mai puţine seminţe şi în al doilea rând este mai albă, cu un gust superior. În totalitate, este cu o clasă superioară vinetei normale”, a spus profesorul universtar.

Afacerea de viitor a bihoreanului se desfășoară pe o suprafață de 1000 mp, în curtea casei bunicilor. Zeci de semințe au fost plantate în sera biologică ce promite recolte cum nu s-au mai văzut în România.

Mihai Cărbunaru cultivă un soi de roșie cu proprietăți suplimentare față de soiurile deja existente pe piață: ”E negru indigo, nu sunt chiar la maturitate. Are proprietăţi suplimentare faţă de roşia obişnuită, pe lângă o cantitate impresionantă de licopen, are şi mulţi antioxidanţi. Aici avem o vânătă tigrată. Are mai puţine seminţe şi în al doilea rând este mai albă, cu un gust superior. În totalitate, este cu o clasă superioară vinetei normale” a continuat bărbatul.

Deși prețurile sunt mai mari pentru soiurile exotice, acesta spune că cererea este destul de mare. Profesorul universitar se gândește ca pe viitor să-și extindă afacerea și să cultive cât mai multe fructe și legume exotice: Aici avem lămâiul caviar. I se spune caviar pentru că în interior avem nişte bobiţe care seamănă cu caviarul. Au un gust asemănător cu lămâia şi grapefruitul”, a mai spus Mihai Cărbunaru, pentru observatornews.