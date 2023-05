Un român a tras sperietura vieții lui în Palma de Mallorca. Ce a putut să pățească în vacanță: „Am avertizat că sun la Poliție”

Un român a avut parte de un episod tulburător în timpul unei vacanțe, în Palma De Mallorca. A ales o destinație de vis, unde abia aștepta să meargă. Nici prin cap nu-i trecea ce avea să se întâmple când va ajunge acolo. Bărbatul a lansat un avertisment pentru toți românii, care au pe listă orașul din Spania!

Un român a așteptat cu sufletul la gură vacanța pe care o avea programată în Palma de Mallorca. Când a ajuns acolo, nici nu se gândea la clipele dificile cu care avea să se confrunte. Este una dintre destinațiile apreciate de români, așa că bărbatul s-a gândit să le povestească tuturor prin ce a trecut, ca un avertisment pentru cei care vor să viziteze orașul din Spania. Românul a trecut prin momente dificile, pline de stres, după ce a fost jefuit.

Tâlharii apar, în general, sub formă de turiști (băiat și fată), care fac poze cu mașinile parcate. În momentul când prind un autoturism deschis, urcă și fură tot ce prind din el.

“Tocmai m-am întors dintr-o excursie din Palma de Mallorca. Vă avertizez pe această cale că pe insulă sunt tot felul de tâlhari (noi am avut ‘norocul’ să întâlnim compatrioți). Practic ei sunt deghizați ca turiști de obicei fată+băiat care fac poze sau alte activități de genul FIX pe lângă mașinile parcate. Astfel, ei pândesc momentul când ai oprit motorul și ori îți umblă direct în portbagaj, ori trag de un mâner subtil să nu se închidă mașina!!!”, se arată în mesajul transmis de bărbat, pe grupul de Facebook Vacanțe do it yourself.

Românul, la un pas să sune la Poliție

Bărbatul a fost la un pas să-și piardă bunurile, într-o clipă de neatenție. A avut noroc și i-a prins la timp pe cei doi hoți, apoi a cerut explicații. I-a amenințat că sună la Poliție dacă nu-i vor fi înapoiate lucrurile. După minute în șir de scandal, tâlharii i-au dat obiectele înapoi. Românul îi avertizează pe toți cei care vor să meargă în Palma de Mallorca, să fie atenți la tot ce se întâmplă în jurul lor.

„Verificați mânerele mașinii și dacă parcați la un mirador pentru niște poze cu alte 2 mașini. Ai zice că e safe, dar nu este! În 5 minute au sustras mai multe articole din mașină. Am avut norocul că am spirit de observație și l-am prins în următoarea parcare. Foarte supărat a fost când l-am învinuit, cum îmi permit eu să-l fac hoț…. când am avertizat că sun la poliție după 5 minute de scandal mi-au dat obiectele înapoi. Deci mare atenție!!! Chiar și în vârf de deal! În rest doar cuvinte de laudă spaniolilor că ne mai primesc în țară”, a mai scris bărbatul.